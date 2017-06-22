محافظ العيدابي “الحازمي”.. يؤدي صلاة العيد ويعايد المرضى المنومين بالمستشفى

تقدم محافظ العيدابي الأستاذ حسن بن حسين الحازمي صباح اليوم جموع المصلين لصلاة عيد الفطر المبارك بالمصلى الرئيسي بالمحافظة يرافقه مدير شرطة المحافظة الرائد مجدي بن عبدالله الحازمي .

وعقب أداء الصلاة توجه سعادته للمركز الحضاري بالمحافظة لاستقبال مدراء الإدارات ومشايخ وأعيان المحافظة الذين قدموا لسعادته تهنئتهم للقيادة الحكيمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده صاحب السمو الملكي محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وسمو أمير منطقة جازان صاحب السمو الملكي محمد بن ناصر بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة حفظهم الله بعيد الفطر المبارك ثم تناول الجميع طعام الإفطار المعد بهذه المناسبة.

عقب ذلك توجه محافظ العيدابي لمعايدة المرضى بمستشفى العيدابي العام وكان في استقباله مدير المستشفى الأستاذ مهدي الذروي وتم معايدة المرضى المنومين بالمستشفى وقدم لهم باقات من الورود متمنيا لهم الشفاء العاجل .