بالصور .. سمو أمير الشرقية يرعى احتفال أهالي المنطقة بعيد الفطر السعيد

شرف أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز ، مساء أول أيام عيد الفطر السعيد الموافق الأحد 25 يونيو 2017 حفل أهالي المنطقة بعيد الفطر السعيد 2017 ، الذي نظمته غرفة الشرقية ممثلة بصندوق المناسبات تحت شعار ( عيد الشرقية 38) وذلك في الصالة الرياضية الخضراء بالدمام (الهيئة العامة للرياضة).

وشهد الحفل حضور نائب أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير احمد بن فهد بن سلمان وصاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي المشرف على التطوير الاداري والتقنية بإمارة المنطقة وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سعود بن نايف وصاحب السمو الأمير سعود بن خالد بن جلوي ووكيل الامارة الدكتور خالد البتال.

وقال رئيس مجلس ادارة غرفة الشرقية عبدالرحمن بن صالح العطيشان خلال كلمة القاها في الحفل: يطيب لي ويشرّفني بالأصالة عن نفسي ونيابة عن إخواني أعضاء مجلس إدارة غرفة الشرقية ومجلس إدارة صندوق المناسبات، أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين باختيار ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، مبايعين سموه على كتاب الله وسنة نبيه على المنشط والمكره ان شاء الله تعالى.

كما ارفع إلى مقام خادم الحرمين وولي عهده الأمين التهاني والتبريكات بحلول عيد الفطر السعيد ولصاحب السمو الملكي، الأمير سعود بن نايف، أمير المنطقة الشرقية ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد، وإلى الشعب السعودي الكريم، سائلاً الله عز وجل أن يتقبل صيامنا وقيامنا وأن يُعيد هذه المناسبة علينا أعوامًا عديدة وأزمنة مديدة.

واستطرد العطيشان بقوله: إننا نحتفل اليوم بعيد الفطر السعيد، ونحن مسرورون مبتهجون متفائلون بما تُحققه بلادنا من تقدم كبير على مختلف الأصعدة، فهناك مسارات اُتخذت وأخرى في طريقها للانطلاق، وحراك يحدث نحو استغلال أمثل للموارد المتاحة، وذلك وفقًا لرؤية هدفها الأساسي الارتقاء بالمواطن السعودي، الذي هو رأس مال التنمية الحقيقية.

وتابع حديثه بقوله: بعد أن استمدينا من رمضان دروسًا في التكافل الاجتماعي الذي يمثل قيمة حضارية كبيرة، فإننا اليوم على موعد مع حفل أهالي المنطقة الشرقية بعيد الفطر السعيد، وهو أحد المناسبات والفعاليات التي يتبناها صندوق المناسبات بالغرفة .

هذا الصندوق، الذي منذ انطلاقته قبل خمس عشرة عامًا وهو يتخذ من المشاركة الوجدانية وإدخال البهجة والسرور على جميع أبناء المجتمع كبيرهم وصغيرهم نموذجًا جديدًا في العمل الاجتماعي يكاد يختلف عن سائر الأعمال المجتمعية الأخرى، حيث إعلاء قيم المشاركة والتلاحم والتواصل، حتى باتت فعالياته ونشاطاته يترقبها الجميع من أبناء المنطقة وزوارها.

وإنني أنتهز هذه الفرصة السعيدة؛ لأقدِّم لأعضاء مجلس إدارة صندوق المناسبات ورجال أعمال المنطقة الشرقية والشركات الداعمة، خالص شكري وامتناني، لما يقدمونه من عون مادي ومعنوي للصندوق وفعالياته من أجل إخراج هذه المناسبة وغيرها من المناسبات بالشكل الذي يتوافق وتطلعات الأهالي والزوار، والشكر الجزيل لكافة الجهات الحكومية والأهلية التي تفاعلت مع الغرفة لإتمام هذا الحفل ولكم جميعًا، آملين بأن يكون عيد خير وبركة علينا، داعيًا المولى عز وجل بأن يديم النعم، ويرفع راية بلادنا عالية بين الأمم.

وانطلق الحفل بعروض اللوحة الوطنية بعنوان (منبع الخير) الذي كتب كلماتها الشاعر مانع بن شيبان، ولحنها هيثم الهزوم، وغناها محمد العالي وسلطان الراشد وهيثم الهزوم، واخرجها بصورة اخراجية حديثة وجذابة مروان الرحباني بمشاركة أكثر من ٧٠ شخص، حيث صدح ابناء الشرقية بكلمات اللوحة بصوت واحد :