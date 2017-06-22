بالصور .. سمو أمير الشرقية يرعى احتفال أهالي المنطقة بعيد الفطر السعيد

شرف أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز ، مساء أول أيام عيد الفطر السعيد الموافق الأحد 25 يونيو 2017 حفل أهالي المنطقة بعيد الفطر السعيد 2017 ، الذي نظمته غرفة الشرقية ممثلة بصندوق المناسبات تحت شعار ( عيد الشرقية 38) وذلك في الصالة الرياضية الخضراء بالدمام (الهيئة العامة للرياضة).
وشهد الحفل حضور نائب أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير احمد بن فهد بن سلمان وصاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي المشرف على التطوير الاداري والتقنية بإمارة المنطقة وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سعود بن نايف وصاحب السمو الأمير سعود بن خالد بن جلوي ووكيل الامارة الدكتور خالد البتال.
وقال رئيس مجلس ادارة غرفة الشرقية عبدالرحمن بن صالح العطيشان خلال كلمة القاها في الحفل: يطيب لي ويشرّفني بالأصالة عن نفسي ونيابة عن إخواني أعضاء مجلس إدارة غرفة الشرقية ومجلس إدارة صندوق المناسبات، أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين باختيار ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، مبايعين سموه على كتاب الله وسنة نبيه على المنشط والمكره ان شاء الله تعالى.
كما ارفع إلى مقام خادم الحرمين وولي عهده الأمين التهاني والتبريكات بحلول عيد الفطر السعيد ولصاحب السمو الملكي، الأمير سعود بن نايف، أمير المنطقة الشرقية ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد، وإلى الشعب السعودي الكريم، سائلاً الله عز وجل أن يتقبل صيامنا وقيامنا وأن يُعيد هذه المناسبة علينا أعوامًا عديدة وأزمنة مديدة.
واستطرد العطيشان بقوله: إننا نحتفل اليوم بعيد الفطر السعيد، ونحن مسرورون مبتهجون متفائلون بما تُحققه بلادنا من تقدم كبير على مختلف الأصعدة، فهناك مسارات اُتخذت وأخرى في طريقها للانطلاق، وحراك يحدث نحو استغلال أمثل للموارد المتاحة، وذلك وفقًا لرؤية هدفها الأساسي الارتقاء بالمواطن السعودي، الذي هو رأس مال التنمية الحقيقية.
وتابع حديثه بقوله: بعد أن استمدينا من رمضان دروسًا في التكافل الاجتماعي الذي يمثل قيمة حضارية كبيرة، فإننا اليوم على موعد مع حفل أهالي المنطقة الشرقية بعيد الفطر السعيد، وهو أحد المناسبات والفعاليات التي يتبناها صندوق المناسبات بالغرفة .
هذا الصندوق، الذي منذ انطلاقته قبل خمس عشرة عامًا وهو يتخذ من المشاركة الوجدانية وإدخال البهجة والسرور على جميع أبناء المجتمع كبيرهم وصغيرهم نموذجًا جديدًا في العمل الاجتماعي يكاد يختلف عن سائر الأعمال المجتمعية الأخرى، حيث إعلاء قيم المشاركة والتلاحم والتواصل، حتى باتت فعالياته ونشاطاته يترقبها الجميع من أبناء المنطقة وزوارها.
وإنني أنتهز هذه الفرصة السعيدة؛ لأقدِّم لأعضاء مجلس إدارة صندوق المناسبات ورجال أعمال المنطقة الشرقية والشركات الداعمة، خالص شكري وامتناني، لما يقدمونه من عون مادي ومعنوي للصندوق وفعالياته من أجل إخراج هذه المناسبة وغيرها من المناسبات بالشكل الذي يتوافق وتطلعات الأهالي والزوار، والشكر الجزيل لكافة الجهات الحكومية والأهلية التي تفاعلت مع الغرفة لإتمام هذا الحفل ولكم جميعًا، آملين بأن يكون عيد خير وبركة علينا، داعيًا المولى عز وجل بأن يديم النعم، ويرفع راية بلادنا عالية بين الأمم.
وانطلق الحفل بعروض اللوحة الوطنية بعنوان (منبع الخير) الذي كتب كلماتها الشاعر مانع بن شيبان، ولحنها هيثم الهزوم، وغناها محمد العالي وسلطان الراشد وهيثم الهزوم، واخرجها بصورة اخراجية حديثة وجذابة مروان الرحباني بمشاركة أكثر من ٧٠ شخص، حيث صدح ابناء الشرقية بكلمات اللوحة بصوت واحد :
نذكر ولي عهدك وسيف ن بيمناك * محمد إبن سلمان طيبه مَلَكنا.
وكرم سمو امير المنطقة الشركات الراعية للحفل والفعاليات المصاحبة له، كما كرم سموه الجهات الحكومية المشاركة في التنظيم، بعدها تشرف العطيشان بتقديم هدية تذكارية لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية ،وهدية تذكارية لسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان.
وتواصلت فقرات الحفل حيث استمتع الجميع بانغام العرضة السعودية ، ثم عروض مسرحية (أرض الثلج) وشخصياتها الكارتونية المحببة لدى الاطفال، وايضا عروضا اخرى لفرقة كراميش الانشادية.
واختتمت فعاليات اليوم الاول بعروض للألعاب النارية في الواجهة البحرية بالدمام، واخرى مماثلة في ساحة الاحتفالات في بقيق، حيث ارتسمت على سماء المنطقة اشكالا حديثة وتصاميم مميزة استمتع بها زوار واهالي المنطقة.
وتتواصل الفعاليات -التي تصل إلى أكثر من 40 فعالية فنية وترفيهية – في اليوم الثاني في الصالة الرياضية الخضراء من الساعة 8.30 مساء وحتى 10.30 مساء حيث سيكون الحضور على موعد مع عروض للأكروبات الصيني، تليها عند الساعة 9 مساء اللوحة الوطنية بعنوان (منبع الخير)، ثم عرضا لمسرحية (أرض الثلج) عند الساعة 9.30 مساء، وعرضا اخرا للاكروبات الصيني عند الساعة 10 مساء، واخيرا عروضا لفرقة كراميش الانشادية عند الساعة 10.30 مساء، كما ستنطلق عند الساعة 4 عصرا الفعاليات العائلية في مجمع الراشد التجاري ودارين مول ومسرح الطفل وخيمة الفعاليات الواقعتين على كورنيش الخبر وتستمر حتى 11 مساء، والتي تتخللها توزيع الجوائز اليومية على المشاركين، فيما تنطلق ثاني أيام العيد في الواجهة البحرية بالخبر ، وساحة الاحتفالات في الجبيل والنعيرية.
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