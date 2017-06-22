أمير الباحة يقلد الرائد العسيري رتبته الجديدة

قلد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، الرائد محمد صالح معدي العسيري المرافق لسمو امير المنطقة رتبته الجديدة بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته من رتبة نقيب إلى رتبة رائد .

وهنأ سمو أمير منطقة الباحة الرائد محمد العسيري بالثقة الغالية من ولاة الأمر حفظهم الله , متمنياً له التوفيق والنجاح والمزيد من العمل في خدمة الدين ثم المليك والوطن .

من جانبه عبر الرائد العسيري عن سعادته البالغة بترقيته إلى رتبة رائد وبتقليد سمو أمير المنطقة له . مؤكداً على المضي قدماً نحو تحقيق كل ما فيه خدمة الدين ثم المليك والوطن .

حضر التقليد مدير عام العلاقات العامة والإعلام خضر بن عبدالرحمن الغامدي