 أمير الباحة يقلد الرائد العسيري رتبته الجديدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 2 شوّال 1438 هجريا, الموافق 26 يونيو 2017 ميلاديا

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أمير الباحة يقلد الرائد العسيري رتبته الجديدة

أمير الباحة يقلد الرائد العسيري رتبته الجديدة
المناطق _عبدالرحمن سفر
قلد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، الرائد محمد صالح معدي العسيري المرافق لسمو امير المنطقة رتبته الجديدة بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته من رتبة نقيب إلى رتبة رائد .
وهنأ سمو أمير منطقة الباحة الرائد محمد العسيري بالثقة الغالية من ولاة الأمر حفظهم الله , متمنياً له التوفيق والنجاح والمزيد من العمل في خدمة الدين ثم المليك والوطن .
من جانبه عبر الرائد العسيري عن سعادته البالغة بترقيته إلى رتبة رائد وبتقليد سمو أمير المنطقة له . مؤكداً على المضي قدماً نحو تحقيق كل ما فيه خدمة الدين ثم المليك والوطن .
حضر التقليد مدير عام العلاقات العامة والإعلام خضر بن عبدالرحمن الغامدي

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