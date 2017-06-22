 جوازات الجوف تعايد المرضى المنومين في مستشفيات المنطقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 2 شوّال 1438 هجريا, الموافق 26 يونيو 2017 ميلاديا

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جوازات الجوف تعايد المرضى المنومين في مستشفيات المنطقة

جوازات الجوف تعايد المرضى المنومين في مستشفيات المنطقة
المناطق _محمد الحسن

قام المتحدث الرسمي والناطق الإعلامي في جوازات منطقة الجوف العقيد عبد المنعم بن حسن الحيزان و عددٍ من الأفراد بزيارة المرضى المنومين في عددٍ من مستشفيات المنطقة ؛ للاطمئنان على صحة المنومين فيها ، و تقديم الورود و التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك متمنين لهم الشفاء العاجل وإكمال فرحة العيد مع أهلهم وذويهم .
هذا و بيّن الحيزان بأن هذه المبادرات تأتي انطلاقًا من المسؤوليات الاجتماعية و الإنسانية لجوازات منطقة الجوف و إحياءً لسنة الرسول صلى الله عليه و سلم في عيادة المرضى ، و تأصيلاً لمبدأ الترابط و التراحم بين أفراد المجتمع و التي حثنا و عودنا عليها ولاة أمرنا حفظهم الله ، موضحًا في الوقت ذاته بأن هذه المبادرة تأتي بمتابعة و إشراف مباشر من سعادة مدير جوازات منطقة الجوف العميد محمد بن مقرن الزامل .
و في ختام الزيارات قدم الحيزان شكره وتقديره للمديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة الجوف ممثلةً بمستشفيات المنطقة ، و جميع العاملين فيها على جهودهم الملموسة في الرقي بمستوى الرعاية الصحية بالمنطقة والعناية بالمرضى المنومين و خدمتهم ؛ بالإضافة إلى ما لمسه الفريق الزائر من حسن الضيافة وحفاوة الاستقبال  .

 

 

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