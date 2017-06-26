 محافظ بيش “القصيبي ” يؤدي صلاة العيد ويستقبل المهنّئين .. ويعايد المرضى المنومين بالمستشفى العام بالهدايا والورود | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 2 شوّال 1438 هجريا, الموافق 26 يونيو 2017 ميلاديا

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محافظ بيش “القصيبي ” يؤدي صلاة العيد ويستقبل المهنّئين .. ويعايد المرضى المنومين بالمستشفى العام بالهدايا والورود

محافظ بيش “القصيبي ” يؤدي صلاة العيد ويستقبل المهنّئين .. ويعايد المرضى المنومين بالمستشفى العام بالهدايا والورود
المناطق _بيش
أدى محافظ بيش خالد بن عبدالعزيز القصيبي ، صلاة عيد الفطر المبارك مع جموع المصلين بمصلى العيد بمحافظة بيش ، وسط أجواء تعمها السكينة والإيمان والأمن والأمان؛ حيث توافَدَ جموع المصلين ؛ اقتداء بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وفرحاً بإتمام الصيام وبلوغ عيد الفطر السعيد .
حيث أم المصلين فضيلة الشيخ محمد بن شامي شيبة مفتي منطقة جازان ، حيث حث المصلين على مواصلة العمل الصالح واتمام عمل رمضان من صيام وقيام وصيام الست والشوال وحمد الله وشكره على نعمة الأمن والأمان وأن بلغنا الله يوم العيد فهو يوم فرح وأكل وشرب وصلة للأرحام وبين الشيخ أن الأعمال الإجرامية التي حدثت مؤخراً لن تزعزع أمننا واستقرارنا ولن تهز لحمة وطننا التي يحاول العابثون المساس بها ودعا الله أن يحفظ علينا وطننا وولاة أمرنا .
وبعد أن أدى الصلاة، قام القصيبي  باستقبال مديري الدوائر العسكرية والمدنية ومشايخ وأعيان وجمع كبير من المواطنين الذين توافدوا إلى مقر المحافظة بصالة الضيافة صباح اليوم الأحد؛ لتهنئته بمناسبة عيد الفطر المبارك؛ سائلين المولى عز وجل أن يعيده على قيادتنا وشعبنا شعب المملكة العربية السعودية، وعلى الأمتين الإسلامية والعربية بمزيد من الرقي والصحة والازدهار، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل مكروه، وأن يُديم نعمة الأمن والأمان على بلادنا.
كما قام محافظ بيش، خالد بن عبدالعزيز القصيبي ، صباح اليوم، بمعايدة المرضى المنومين بمستشفى بيش العام؛ للاطمئنان عليهم وتقديم التهاني والتبريكات لهم بمناسبة عيد الفطر المبارك ومشاركتهم فرحة العيد.
وكان في استقبال محافظ بيش ، مدير مستشفى بيش العام أحمد منصور حقوي ،  وشيخ شمل بيش بالنيابة الشيخ حسن بن جابر عكفي ورئيس المجلس البلدي رمزي عقيل وعدد من مسؤولي الإدارات ، ومنسوبو المستشفى الإداريون والطاقم الطبي والفني.
وقد زار المحافظ أقسام التنويم وقدّم خلالها الهدايا والورود للمرضى الذين حرمهم المرض من مشاركة ذويهم فرحة العيد، واضطرهم للبقاء على الأسرّة البيضاء.
وفي ختام الزيارة، قدّم القصيبي شكره وتقديره لإدارة المستشفى على الجهود المبذولة ومستوى الرعاية المقدمة للمرضى.

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