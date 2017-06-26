محافظ بيش “القصيبي ” يؤدي صلاة العيد ويستقبل المهنّئين .. ويعايد المرضى المنومين بالمستشفى العام بالهدايا والورود

أدى محافظ بيش خالد بن عبدالعزيز القصيبي ، صلاة عيد الفطر المبارك مع جموع المصلين بمصلى العيد بمحافظة بيش ، وسط أجواء تعمها السكينة والإيمان والأمن والأمان؛ حيث توافَدَ جموع المصلين ؛ اقتداء بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وفرحاً بإتمام الصيام وبلوغ عيد الفطر السعيد .

حيث أم المصلين فضيلة الشيخ محمد بن شامي شيبة مفتي منطقة جازان ، حيث حث المصلين على مواصلة العمل الصالح واتمام عمل رمضان من صيام وقيام وصيام الست والشوال وحمد الله وشكره على نعمة الأمن والأمان وأن بلغنا الله يوم العيد فهو يوم فرح وأكل وشرب وصلة للأرحام وبين الشيخ أن الأعمال الإجرامية التي حدثت مؤخراً لن تزعزع أمننا واستقرارنا ولن تهز لحمة وطننا التي يحاول العابثون المساس بها ودعا الله أن يحفظ علينا وطننا وولاة أمرنا .

وبعد أن أدى الصلاة، قام القصيبي باستقبال مديري الدوائر العسكرية والمدنية ومشايخ وأعيان وجمع كبير من المواطنين الذين توافدوا إلى مقر المحافظة بصالة الضيافة صباح اليوم الأحد؛ لتهنئته بمناسبة عيد الفطر المبارك؛ سائلين المولى عز وجل أن يعيده على قيادتنا وشعبنا شعب المملكة العربية السعودية، وعلى الأمتين الإسلامية والعربية بمزيد من الرقي والصحة والازدهار، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل مكروه، وأن يُديم نعمة الأمن والأمان على بلادنا.