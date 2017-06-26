 مهرجان طبرجل “عيد وفلها 4” يدعوكم لحضور فعالياته 3 أيام العيد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 2 شوّال 1438 هجريا, الموافق 26 يونيو 2017 ميلاديا

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مهرجان طبرجل “عيد وفلها 4” يدعوكم لحضور فعالياته 3 أيام العيد

مهرجان طبرجل “عيد وفلها 4” يدعوكم لحضور فعالياته 3 أيام العيد
المناطق _محمد الحسن

برعاية محافظ طبرجل ، تدعوكم البلدية ومجلسها البلدي لحضور حفل الأهالي يوم الثلاثاء ثالث أيام عيد الفطر المبارك بالمركز الحضاري بشارع اليرموك بعد صلاة العشاء مباشر على مسرح المهرجان .

وقال المشرف العام على المهرجان رئيس بلدية طبرجل المهندس سميحان الشمري ان اللجنة المنظمة للمهرجان انهت كافة الاستعدادات لإنطلاق مهرجان “عيدوفلها4” للسنة الرابعه على التوالي واننا نحقق من خلال المهرجان ثلاث اهداف إجمتاعية ( ترفيهيه – وثقافيه – واستثماريه ) وهذا المؤشر الإيجابي جعلنا نحرص على التوسع في نقل المهرجان من ترفية الى فوائد إستثمارية تعود  للأسر المنتجة والمواهب الشابه واننا نسعى الى التميز في تنفيذ الفعاليات والبرامج الاجتماعية لتكون شامله لكافة شرائح المجتمع.

واوضح الرئيس التنفيذي للمهرجان سلمان الدعيجاء ان المهرجان يحتوي على العديد من الفعاليات المتنوعة من مسرح الطفل واجنحة الاسر المنتجة وجناح شباب الجوف وجناح جمعية الثقافة والفنون وجناح البلدية و المركز ااصحي الذي يشرف عليه مستشفى طبرجل العام بالإضافة الى العاب الاطفال والمضافة “بيت الشعر” .
وقال الدعيجاء ان الحفل الخطاب الذي سيقام يتخلله اوبريت وعرضة و فقرات منوعه .

الجدير بالذكر أن المهرجان يقام لمدة خمسة ايام من الساعه 5 مساء وحتى الساعة الحادية عشر .

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