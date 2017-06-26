محافظ الدرب “ابو شرحة” يؤدي صلاة عيد الفطر ويستقبل المهنئين.. ويعاد المرضى

أدى محافظ الدرب حسن بن عبدالله أبو شرحة صباح اليوم صلاة عيد الفطر المبارك بمصلى بالدرب عقب ذلك استقبل بقاعة مبنى المحافظة رؤساء المراكز ومدراء الدوائر الحكومية ومشايخ المحافظة وجموع المهنئين من المواطنين.

كما قام محافظ الدرب، ابو شرحة بمعايدة المرضى المنومين بمستشفى الدرب العام؛ للاطمئنان عليهم وتقديم التهاني والتبريكات لهم بمناسبة عيد الفطر المبارك ومشاركتهم فرحة العيد.

وزار محافظ الدرب أقسام التنويم بالمستشفى وقدّم خلالها الهدايا والورود للمرضى الذين حرمهم المرض من مشاركة ذويهم فرحة العيد، واضطرهم للبقاء على الأسرّة البيضاء.

وفي ختام الزيارة، قدّم أبوشرحة شكره وتقديره لإدارة المستشفى والجميع على الجهود المبذولة ومستوى رعاية المرضى.