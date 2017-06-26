 أمير الجوف يشرف حفل الأهالي بمناسبة عيد الفطر المبارك | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 2 شوّال 1438 هجريا, الموافق 26 يونيو 2017 ميلاديا

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أمير الجوف يشرف حفل الأهالي بمناسبة عيد الفطر المبارك

أمير الجوف يشرف حفل الأهالي بمناسبة عيد الفطر المبارك
المناطق _محمد الحسن

شرف صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن فهد بن تركي بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الجوف وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن بدر بن عبد العزيز حفل الأهالي الذي أقامته أمانة الجوف بمركز الأمير عبد الإله الحضاري بمدينة سكاكا .

وفور وصول سموهم لمقر الحفل صافحوا نزلاء مركز التأهيل الشامل مقدماً لهم الورود، ثم عُزف السلام الملكي، وبدأ الحفل بالقرآن الكريم ثم ألقى أمين منطقة الجوف المهندس عجب بن عبد الله القحطاني كلمة رحب فيها بسمو أمير المنطقة وسمو نائبة والحضور، مقدماً التهنئة بمناسبة العيد السعيد، داعياً الله أن يعيدها على الجميع باليمن والبركات، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والرخاء في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع .
بعد ذلك شاهد سموه والحضور بعض الفقرات التي قدمتها فرقتي الفنون الشعبية والمدينة المنورة، ثم قصيدة للشاعر ثامر الرويلي ، بعدها شاهد الحضور أوبريت عن الوطن ومسرحية عن شهداء الواجب فالعرضة السعودية .
وفي نهاية الحفل كرم سمو أمير المنطقة أبناء شهداء الواجب داعياً حفظه الله أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يتقبلهم مع الشهداء .

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