أمير الجوف يستقبل نائبه الذ ي وصل لمباشرة مهام عمله

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف بقصر سموه بمدينة سكاكا صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن فهد بن تركي بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الجوف الذي وصل إلى مطار الجوف مساء اليوم الأحد إثر صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه نائباً لأمير منطقة الجوف لمباشرة مهام عمله.

وقد رحب سمو أمير المنطقة بسمو نائبه مقدماً له التهنئة بهذه الثقة

الملكي الكريمة، داعياً له بالتوفيق والسداد لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن فهد بن تركي بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الجوف قد وصل لمطار الجوف مغرب اليوم الأحد وكان في استقبال سموه لدى وصوله فضيلة رئيس محكمة الاستئناف الشيخ زياد بن محمد السعدون وفضيلة رئيس المحكمة العامة بسكاكا الشيخ نايف بن زايد الزايد وفضيلة رئيس المحكمة الجزائية المكلف بسكاكا الشيخ رامي بن فيصل الربيع .

ووكيل الإمارة للشؤن الأمنية الأستاذ عبد الرحمن بن نجم البادي ووكلاء الإمارة المساعدين وقادة القطاعات العسكرية ومدراء الدوائر الحكومية من مدنيين وعسكرين ووجهاء وعمد المنطقة وجمع من المواطنين .

وقد صافحهم سموه معرباً عشكره للجميع لما غمروه به من حفاوة ومشاعر طيبة قبل وصوله للمنطقة، داعياً الله أن يكون عند حسن ظن الجميع لخدمة منطقة الجوف وأهلها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وصاحب السمو

الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف ” حفظهم الله ” .