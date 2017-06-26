 مدير CIA : إيران أكبر داعم للإرهاب في العالم.. وتمارس الغش بحرفية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 2 شوّال 1438 هجريا, الموافق 26 يونيو 2017 ميلاديا

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مدير CIA : إيران أكبر داعم للإرهاب في العالم.. وتمارس الغش بحرفية

مدير CIA : إيران أكبر داعم للإرهاب في العالم.. وتمارس الغش بحرفية
المناطق - وكالات

قال مايك بومبيو، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية “سي آي أيه”، إن  إيران هي أكبر دولة داعمة للإرهاب في العالم، وإن نفوذها توسع كثيرا خلال السنوات الأخيرة.

وحذر بومبيو، خلال لقاء مع قناة “أم أس أن بي سي” الأميركية،  من النفوذ الإيراني في منطقة الشرق الأوسط قائلاً: “اليوم نرى توسع نفوذ هذا البلد (إيران) بشكل كبير، خلال الست أو السبع سنوات الأخيرة”.

وأضاف المسؤول الأميركي: “لو ألقينا نظرة إلى نفوذهم (إيران) في الحكومة العراقية وتعاونهم مع الحوثيين في اليمن، والقوة المتنامية لحزب الله في لبنان والميليشيات الشيعة (الحشد الشعبي) الذين يخوضون حرباً قرب الحدود السورية والميليشيات الشيعية في سوريا، سنرى أن إيران متواجدة في جميع أنحاء الشرق الأوسط”.

وكان بومبيو (52 عاماً)، قد أكد في يناير الماضي قبل توليه وكالة الاستخبارات المركزية رسمياً، في إشارة إلى تدخلات طهران في المنطقة: “إن إيران أصبحت تلعب دوراً أكثر تخريباً وتدميراً في الشرق الأوسط”.

كما يعد بومبيو من المعارضين للاتفاق النووي مع طهران. وصرح بأن الإيرانيين (السلطات) يمارسون الغش بحرفية، وينبغي رصدهم بعناية، في إشارة إلى الاتفاق النووي المنعقد بين طهران والدول الست الكبرى.

 

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