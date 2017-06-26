بالصور.. مطارات المملكة تعايد القادمين بالورود وعبارات الترحيب والتهاني

عايدت الإدارة العامة لجمرك مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة المسافرين القادمين من خارج المملكة إلى جدة اليوم, بالورود واستقبلتهم بعبارات الترحيب والتهاني بعيد الفطر السعيد.

وحضر حفل استقبال القادمين مدير عام جمرك مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة بندر الرحيلي , وعددا من منسوبي جمرك المطار في الصالة الجنوبية.

ولفت رئيس قسم الركاب بالصالة الجنوبية بإدارة جمرك مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة مشعل المرزوق أن إدارة الجمرك دأبت على استغلال المناسبات الجميلة في تعزيز صورة المملكة الغالية في ترحيبها بجميع ضيوفها والمقيمين إلى أرضها من خلال استقبال المسافرين القادمين من خارج المملكة في أول أيام عيد الفطر المبارك، وعيد الأضحى , انطلاقا من كونها مناسبة إسلامية عظيمة تحث على تبادل التهاني فيها وكسبها للتقريب بين النفوس ونبذ البغضاء ونسيان كل ما يعكر صفو الود بين المسلمين.