 أردوغان يصاب بوعكة مفاجئة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 2 شوّال 1438 هجريا, الموافق 26 يونيو 2017 ميلاديا

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أردوغان يصاب بوعكة مفاجئة

أردوغان يصاب بوعكة مفاجئة
المناطق - وكالات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه بخير بعد أن شعر بتوعك لفترة وجيزة أثناء صلاة العيد في اسطنبول.

وقالت صحيفة حرييت إن أردوغان تلقى عناية طبية بعد أن “شعر بوعكة لفترة قصيرة” خلال صلاة العيد في مسجد معمار سنان في اسطنبول.

وذكرت وسائل إعلام تركية أن أردوغان أصيب بإغماء لفترة وجيزة داخل المسجد رغم عدم تأكيد ذلك بعد.

وقال أردوغان إنه اصيب بتوعك مرتبط بضغط الدم بسبب عدم توازن مستوى السكر في جسمه. وقال أردوغان إنه سيحضر بعض الظهر مراسم في اسطنبول يقيمها حزبه الحاكم بمناسبة عيد الفطر.

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