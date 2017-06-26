 روحاني لـ “تميم” في اتصال عيد الفطر: أبوابنا مفتوحة دوما أمام البلد الشقيق والجار | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 2 شوّال 1438 هجريا, الموافق 26 يونيو 2017 ميلاديا

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روحاني لـ “تميم” في اتصال عيد الفطر: أبوابنا مفتوحة دوما أمام البلد الشقيق والجار

روحاني لـ “تميم” في اتصال عيد الفطر: أبوابنا مفتوحة دوما أمام البلد الشقيق والجار
 المناطق - وكالات

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأحد، أن بلاده تريد توثيق العلاقات مع قطر، رافضاً المقاطعة التي فرضتها السعودية وحلفاؤها على الدوحة، وجاء وذلك أثناء اتصال هاتفي مع أمير قطر، بحسب موقع الرئاسة الإيرانية.

وقال روحاني في اتصال مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بمناسبة عيد الفطر إن “سياسة طهران تقضي بتطوير متزايد للعلاقات مع الدوحة”.

وأضاف الرئيس الإيراني أن “طهران تقف إلى جانب شعب وحكومة قطر. وترى أن الضغوط والتهديدات والعقوبات ليست الطريقة المناسبة لحل المشاكل” بين دول المنطقة، على حد تعبيره.

كما أشار إلى أن “دعم اقتصاد قطر وتطوير العلاقات، خصوصاً في القطاع الخاص في البلدين، قد يكونان هدفين مشتركين”، لافتاً إلى أن “المجالات الجوية والبحرية والبرية الإيرانية ستبقى على الدوام مفتوحة أمام قطر، البلد الشقيق والجار”، وفق نص التصريحات.

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