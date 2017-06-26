 دراسة: احموا أنفسكم من مرض السكري بهذه الخطوة ! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 2 شوّال 1438 هجريا, الموافق 26 يونيو 2017 ميلاديا

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دراسة: احموا أنفسكم من مرض السكري بهذه الخطوة !

دراسة: احموا أنفسكم من مرض السكري بهذه الخطوة !
المناطق - وكالات

أشارت أبحاث جديدة الى أن القليل من الرياضة كفيل بتزويد الجسم بفوائد صحية تحمي من مرض السكري.

ووجدت دراسة جديدة أن ممارسة القليل من التمارين الرياضية قادر على منع مقاومة الأنسولين أو Insulin resistance، ما يحمي بالتالي من داء السكري من النوع 2 الذي يمكن أن ينتج عن اتباع نظام غذائي عالي الدهون.

ويذكر أن مقاومة الإنسولين تحدث عندما تتوقف خلايا الجسم عن الاستجابة للأنسولين، وهو هرمون ينظم مستويات السكر في الدم في الجسم.

وفي هذا السياق، فإن الرياضة تساعد الجسم على عدم الوصول الى هذه المرحلة من خلال التخلّص من الخلايا التالفة وتحسين نوعية الميتوكوندريا أي الطاقة الموجودة في الخلية.

ويشار الى أن مرض السكري من النوع 2 يصيب 4.5 مليون شخص يعيشون في المملكة المتحدة و 29 مليون شخص في الولايات المتحدة.

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