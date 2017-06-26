 مزايا رائعة لآيفون 8 الجديد.. بينها إغلاق الهاتف بالوجه ! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 2 شوّال 1438 هجريا, الموافق 26 يونيو 2017 ميلاديا

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مزايا رائعة لآيفون 8 الجديد.. بينها إغلاق الهاتف بالوجه !

مزايا رائعة لآيفون 8 الجديد.. بينها إغلاق الهاتف بالوجه !
المناطق - وكالات

كشفت تسريبات أن شركة أبل تنوي زيادة دقة الشاشة في إصدارها القادم من آيفون 8 ووفقا للتسريبات ستصبح شاشة «آيفون 8» الأكثر دقة بكل إصدارات آيفون منذ ظهوره، برغم تكبير حجمها الذي سيصل إلى 5.8 بوصة.

ونقل موقع فوربس المعلومات المسربة على موقع «ماك رومرز»، التي تشير إلى أن دقة الشاشة ستبلغ 2800 * 1342 وكانت تبلغ في الإصدارات السابقة 1080 * 1920.

ومن أهم التسريبات التي نقلتها تقارير إعلامية بشأن الهاتف المنتظر، طرح خاصية الشحن اللاسلكي، وكاميرا أمامية مزودة بقدرة ذكية على الاستشعار تتيح للمستخدم غلق الهاتف من خلال وجهه.

وسيجري تزويد آيفون 8 بقدرة على مقاومة المياه، لكن خبراء تقنيين يرجحون أن يكون قادرا على مواجهة الرذاذ البسيط فقط، بخلاف أجهزة «سامسونج» الكورية الجنوبية.

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