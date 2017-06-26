أمير حائل يرعى احتفال أهالي حائل بالعيد

أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل أن نجاح رجال الأمن في الكشف مبكرا عن المخططات الارهابية في مهدها يأتي بفضل من الله ثم المتابعة الدقيقة والحرص من القيادة الحكيمة وتفاني رجال الامن في كافة القطاعات وتعاون كافة ابناء الوطن في الوقوف ضد كل المخططات التي تستهدف أمنه ورفع أمير منطقة حائل باسمه وباسم اهالي المنطقة اسمى ايات التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السموالملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك وقال سموه إن الوطن وقيادته الجكيمة وأبناء منطقة حائل الكرام هم في سويداء القلب ولن يدخر جهدا في سبيل تحقيق المأمول لخدمة الوطن والمنطقة في كافة المجالات.

وأشار إلى تقديره الكبيرة لكل المشاعر الطبية التي يملسها من أهالي المنطقة وقال هي مسئولية مضاعفة في أن نجد العون من الله ثم من ولاة الامر يحفظهم الله بتوجيهاتهم ودعمهم وكذلك بالمؤازرة والمحبة من أهالي المنطقة كبارهم وصغارهم مؤكدا سموه أن المحبة متبادلة وأن محبة الوطن ومحبة حائل وأهلها تسكنني قبل أن اسكن هذه الأرض الطيبة وأدعو الله بأن يمكنني لكل ماهو خير لها جاء ذلك في تصريح صحفي لسموه بعد أن رعى حفل أمانة منطقة حائل بعيد الفطر المبارك بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والأهلية .

وبدأ الحفل بالسلام الملكي ثم استقبل سموه المهنئين بعيد الفطر المبارك من المواطنين والمسئولين من مدنيين وعسكريين وبادلهم سموه التهاني بالعيد السعيد.

ثم بدأ الحفل الخطابي بالقران الكريم ثم القى أمين منطقة حائل المهندس ابراهيم بن سعيد أبو راس كلمة رفع خلالها التهنئة للقيادة الحكيمة بعيد الفطر وتواصل الانجازات الوطنية وقال يتزامن الاحتفال مع مبايعة صاحب السموالملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وليا العهد نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ونبايعه حفظه الله على السمع والطاعة واشاد بما هي مقبلة عليه منطقة حائل في ظل الدعم المتواصل من القيادة والاهتمام الدقيق الذي لمسه الجميع من صاحب السموالملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل وحرصه على معيار الانجاز والجودة والعمل واستعرض أمين منطقة حائل فعاليات العيد وفعاليات صيف حائل وشكر الجهات الراعية والجهات المساهمة في إنجاح الفعاليات .

ثم ألقى الشاعر خليف الشمري قصيدة شعرية بالفصحى، ثم ألقى الشاعر سالم الرشيدي قصيدة نبطية ثم قدم اوبريت العزم يجمعنا .

اثر ذلك كرم أمير منطقة حائل الجهات الراعية والمتعاونة مع اللجنة المنظمة ثم قدمت فرقة الفنون الشعبية العرضة السعودية والتي شارك في أداءها أمير منطقة حائل والأهالي .

كما قام سموه بجولة على فعاليات الجهات الحكومية المشاركة في المعرض المصاحب للفعاليات . كما قام سموه بتقليد مدير سجون منطقة حائل اللواء محمود بن صالح الغفيلي رتبته الجديدة بعد صدور الأمر السامي لترقيته لرتبة لواء.