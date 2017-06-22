رئيس مركز بلغازي يتقدم المصلين ويستقبل المهنئين بعيد الفطر

أدى أهالي مركز بلغازي صلاة العيد صباح اليوم بحضور رئيس المركز الأستاذ عبدالله بن علي الحمدي ، حيث تقدم الخطيب الشيخ على محمد الغزواني والذي حث المصلين على تقوى الله والحفاظ علي وطنهم والبعد عن الفرق الضالة .

وقام المصلين بتقديم التهنئة بهذه المناسبة ، وتلقى رئيس المركز التهاني والتبريكات من المشائخ والعرائف وأعيان مركز بلغازي ، وبعد ذلك توجه رئيس المركز إلى مقر المركز لاستقبال المواطنين المهنئين بعيد الفطر المبارك وكان في مقدمتهم شيخ الشمل علي بن حسن غزواني .

كذلك مشاركة مدير شرطة بلغازي المكلف الملازم اول يوسف بن إبراهيم النعمي والشيخ محمد يحي غزواني ورئيس المجلس البلدي في محافظة العيدابي متعب الغزواني .

هذا وقد رفع سعادة رئيس مركز بلغازي التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وسمو سيدي أمير منطقة جازان وسمو نائبه حفظهم الله بمناسبة عيد الفطر المبارك أعاده الله على الأمتين العربية والإسلامية بالخير والمسرات وحفظ الله ولاة الأمر وأدام الله نعمة الأمن والأمان على بلاد الحرمين .