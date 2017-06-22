 رئيس مركز بلغازي يتقدم المصلين ويستقبل المهنئين بعيد الفطر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 2 شوّال 1438 هجريا, الموافق 26 يونيو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

رئيس مركز بلغازي يتقدم المصلين ويستقبل المهنئين بعيد الفطر الجاسر يشارك أيتام القريات فرحة العيد عبد العزيز بن فهد من الشؤن السياسية بلندن إلى نائب لأمير الجوف 6 خطوات لزيادة مرونة الجسم والعضلات وضمان مستوى لياقة أفضل ابتكار طبقة لتسهيل القراءة من الهواتف فى ضوء الشمس دبابات إسرائيلية تجدد قصفها لمواقع النظام السوري في القنيطرة مكافحة إرهاب الإنترنت في صدارة جدول أعمال مجموعة العشرين الأزهر يؤكد دعم تماسك وترابط شعب البحرين زيادة عدد مدمني المخدرات في ايران أكثر من الضعف في 6 سنوات تحذيرات من هذا المخدر القاتل.. قطراته تفقد الوعي ويستخدم في الاعتداءات والسرقات شاهد.. أكثر من ربع مليون مسلم يؤدون صلاة عيد الفطر في موسكو أمير الرياض يرعى احتفال العاصمة الرسمي بعيد الفطر

رئيس مركز بلغازي يتقدم المصلين ويستقبل المهنئين بعيد الفطر

رئيس مركز بلغازي يتقدم المصلين ويستقبل المهنئين بعيد الفطر
جازان - المناطق

أدى أهالي مركز بلغازي صلاة العيد صباح اليوم بحضور رئيس المركز الأستاذ عبدالله بن علي الحمدي ، حيث تقدم الخطيب الشيخ على محمد الغزواني والذي حث المصلين على تقوى الله والحفاظ علي وطنهم والبعد عن الفرق الضالة .

وقام المصلين بتقديم التهنئة بهذه المناسبة ، وتلقى رئيس المركز التهاني والتبريكات من المشائخ والعرائف وأعيان مركز بلغازي ، وبعد ذلك توجه رئيس المركز إلى مقر المركز لاستقبال المواطنين المهنئين بعيد الفطر المبارك وكان في مقدمتهم شيخ الشمل علي بن حسن غزواني .

كذلك مشاركة مدير شرطة بلغازي المكلف الملازم اول يوسف بن إبراهيم النعمي والشيخ محمد يحي غزواني ورئيس المجلس البلدي في محافظة العيدابي متعب الغزواني .

هذا وقد رفع سعادة رئيس مركز بلغازي التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وسمو سيدي أمير منطقة جازان وسمو نائبه حفظهم الله بمناسبة عيد الفطر المبارك أعاده الله على الأمتين العربية والإسلامية بالخير والمسرات وحفظ الله ولاة الأمر وأدام الله نعمة الأمن والأمان على بلاد الحرمين .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>