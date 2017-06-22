 تفحم عائلة كاملة وسائق الشاحنة بحادث مروع بطريق بقيق – الأحساء | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 2 شوّال 1438 هجريا, الموافق 26 يونيو 2017 ميلاديا

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تفحم عائلة كاملة وسائق الشاحنة بحادث مروع بطريق بقيق – الأحساء

تفحم عائلة كاملة وسائق الشاحنة بحادث مروع بطريق بقيق – الأحساء
الأحساء - عبدالله السعيدي

لقيت أسرة مكونة من 5 أفراد وسائق الشاحنة مصرعهم تفحما بحادث تصادم سيارتهم مع شاحنة مساء أمس أول أيام عيد الفطر المبارك بالقرب من هجرة الجوية بعد محطة الوقود على طريق الأحساء – بقيق باتجاه محافظة الأحساء، حيث كانت العائلة قادمة من مدينة الدمام.

وحضر للموقع أمن الطرق والدفاع المدني وقامت بإطفاء الحريق الناتج من شدة الاصطدام وجة لوجة وأقاموا باغلاق الطريق لحين الانتهاء من إزالة الحطام وتم نقل الجثث لثلاثة الموتى بمستشفى بقيق العام تمهيدا لتسليمهم لذويهم لدفنهم. 

وعليه فتح التحقيق لمعرفة ملابسات الحادث والمتسبب من السيارتين فيه .

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