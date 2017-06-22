 بالفلكلور الشعبي.. أهالي أملج يحتفلون بعيد الفطر المبارك | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 2 شوّال 1438 هجريا, الموافق 26 يونيو 2017 ميلاديا

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بالفلكلور الشعبي.. أهالي أملج يحتفلون بعيد الفطر المبارك

بالفلكلور الشعبي.. أهالي أملج يحتفلون بعيد الفطر المبارك
المناطق- املج- فايز السميري:

احتفل أهالي محافظة املج بعيد الفطر المبارك، في حفلٍ أقيم في حديقة الاحتفالات والتي نظمتها لجنة التنمية السياحية باملج واسندتها لمجموعة من شباب المحافظة ، وحضور عدد من المسؤولين يتقدمهم رئيس المجلس البلدي واللواء عبدالعزيز الجهني ورجل الاعمال عبدالهادي الجهني وعدد من منسوبي محافظة املج وبلدية املج وجمعية الثقافة والفنون، وجمع كبير من أهالي المحافظة من كافة مراكزها وقراها .

وتضمن الاحتفال الذي أقيم في ساحة الاحتفالات حفلًا خطابيًا اشتمل على عدد من الكلمات والقصائد، ‫ثم قدّمت لجنة الفنون الشعبية في املج فلكلور شعبي نال استحسان الجميع، شارك فيه الأهالي وعدد من الشعراء البارزين بالمحافظة .

وبهذه المناسبة رفع محافظ املج زياد بن عبدالمحسن البازعي التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الامير محمد بن سلمان ، وسمو أمير منطقة تبوك الامير فهد بن سلطان ، والشعب السعودي، والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة عيد الفطر السعيد، سائلاً الله تعالى أن يُعيدها على الجميع أعوامًا عديدة، وهم يرفلون بلباس الصحة والعافية، في بلدٍ سعيد ينعم ولله الحمد بحلل الأمن والاستقرار والخير والعطاء، كما قدّم شكره لبلدية املج والى لجنة التنمية السياحية باملج .

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