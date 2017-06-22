محافظ الخرج يفتتح فعاليات مهرجان عيد وصيف الخرج

افتتح محافظ محافظة الخرج بالنيابة الاستاذ صقر بن عيسى الدعجاني مساء يوم الأحد فعاليات مهرجان (عيد وصيف الخرج38) تحت شعار “عاش سلمان” تضامناً مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في برج المياه بمحافظة الخرج، وكان في استقباله رئيس بلدية محافظة الخرج م. أحمد بن محمد البكيري ورؤساء الدوائر الحكومية ومنسوبو البلدية.

وابتدأت فقرات الحفل آيات من الذكر الحكيم، ومن ثم كلمة أهالي محافظة الخرج ألقاها الأستاذ ناصر بن محمد العموش نائب رئيس المجلس البلدي والذي رفع فيها التهاني والتبريكات بباقات قدمها للحكومة الرشيدة وبطاقة الانتماء والولاء لهذا الوطن وكذلك المعايدة التي امتزجت بالفخر والاعتزاز للجنود البواسل، والتي أختتم فيها كلمته بمعايدة من أعضاء المجلس البلدي والتي شكر فيها محافظ محافظة الخرج بالنيابة الأستاذ صقر بن عيسى الدعجاني و شكره لرئيس ومنسوبي البلدية على التجهيزات وما تم تقديمه لإسعاد أهالي محافظة الخرج.

، بعدها تم تقديم أوبريت إنشادي بعنوان “عاش سلمان ” بمشاركة فرقة كوادر الفن بقيادة الأستاذ عبدالمجيد الدوسري و الأستاذ محمد الحسينان ومن اشراف الاستاء ماجد الشعيل والتي تفاعل معه الحضور من خلال اللوحات التي تم تقديمها بداية بلوحة ظل سلمان يليها لوحة الأمن و فقرة خرج الخير واختتم الأوبريت بلوحة للعيد ميزة ، وأنطلقت بعدها الألعاب النارية معلنة انطلاق فعاليات عيد وصيف الخرج 38 والذي كان فيها ختام الحفل الرسمي بمشاركة فرقة اليمامة للعروض السعودية والتي قدمت عدد من الأهازيج والعرضة السعودية والتي شارك فيها محافظ الخرج .

كما أن فعاليات إحتفالات عيد وصيف الخرج ستكون – بإذن الله – مستمرة من خلال تقديم عدد من البرامج التي تهتم بذائقة العائلات ولمدة عشرة أيام وتقدم مساء الثاني من عيد الفطر المبارك فرقة أجيال المستقبل الترفيهية عدد من العروض الترفيهية والترفيهية والسحب على السحوبات القيمة.