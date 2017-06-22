الجاسر يشارك أيتام القريات فرحة العيد

قام محافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر في زيارة مقر معايدة مركز أجيال لرعاية ومتابعة الأيتام بالمحافظة يرافقه عدد من مسؤولي الجهات الأمنية.

وبدأ حفل المعايدة بالقرآن الكريم وكلمة ترحيبية ألقاها رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية الدكتور مشعل العنزي, مقدماً التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك داعياً من الله سبحانه القبول والصلاح وأن يديم نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان .

كما بين الدكتور العنزي, فضائل هذا الدين الذي سن لكل مناسبة حصاد ومنها هذه الأيام المباركة التي تجمع القلوب وتجدد العلاقات الإنسانية في تقاربها بعد شهر من البذل والتنافس .

وأشار في كلمته إلى أن رعاية اليتيم وكفالته يحظى بأعلى مرتبه في الآخرة وهي مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم, ومثمناً للجهود التي يبذلها قائد المركز الأستاذ مصلح العازمي والطاقم الإداري والتعليمي في متابعة شؤون الأيتام التعليمية والسلوكية والترفيهية. واختتم حفل المعايدة في تسليم محافظ القريات الهدايا العينية والنقدية للأيتام .