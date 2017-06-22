 مصرع 6 معتمرين أردنيين وإصابة 38 بجروح فى انقلاب حافلة جنوب الأردن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 2 شوّال 1438 هجريا, الموافق 26 يونيو 2017 ميلاديا

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مصرع 6 معتمرين أردنيين وإصابة 38 بجروح فى انقلاب حافلة جنوب الأردن

مصرع 6 معتمرين أردنيين وإصابة 38 بجروح فى انقلاب حافلة جنوب الأردن
المناطق - وكالات

لقى 6 معتمرين أردنيين حتفهم فيما أصيب 38 آخرون بجروح، إثر تدهور حافلة كانت تنقلهم جنوب الاردن بعد عودتهم من السعودية، وفقا لبيان أصدره الدفاع المدنى الأردنى الاثنين.

وأشار حسب البيان، إلى “حادث تدهور حافلة تقل 50 معتمرا أثناء عودتهم من السعودية ما أدى وفاة 6 أشخاص وإصابة 38 آخرين بجروح ورضوض مختلفة”.

وأضاف البيان أن الحادث وقع في “منطقة مثلث المعمورة طريق الطفيلة (جنوب المملكة) باتجاه غور الصافي (جنوب – غرب)”.

وقال مصدر فى الدفاع المدنى لوكالة فرانس برس إن “جميع ركاب الحافلة اردنيو الجنسية” مشيرا الى ان “حالة المصابين بين البالغة والمتوسطة”.

وكان أربعة أردنيين لقوا مصرعهم فى 25 مارس الماضي، وأصيب 34 آخرون إثر تدهور حافلة كانت تقلهم أثناء عودتهم من تأدية مناسك العمرة قبل منطقة تبوك.

 

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