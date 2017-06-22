الشرطة البريطانية: حادث دهس المحتفلين بالعيد لا علاقة لها بالإرهاب

أعلنت الشرطة البريطانية، أن حادثة الدهس التي وقعت، صباح أمس الأحد، خلال تبادل المسلمين التهاني بمناسبة العيد في مركز رياضي بمدينة نيوكاسل شمالي البلاد، عرضي ولا علاقة له بالإرهاب.

وقالت الشرطة، في بيان نشرته حول كيفية وقوع الحادث، إن سيدة تبلغ من العمر 42 عاما، فقدت التحكم بقيادة سيارة كانت تقودها أثناء خروجها مع أسرتها من مرآب المركز الرياضي، واصطدمت بأشخاص متواجدين على جانب الطريق.

وأضافت أن السيدة المذكورة هي من بين الأشخاص الذين شاركوا في تبادل التهاني في العيد، وأنه تم توقيفها على الفور لدواعٍ احترازية.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت الشرطة البريطانية، أنها تلقت بلاغاً عن دهس جمعاً من الأشخاص، كانوا يتلقون التهاني بمناسبة عيد الفطر، في نيوكاسل، بحسب وسائل إعلام محلية.

وأوضحت شرطة “نورث هومبريا” في بيان لها، أن البلاغ يفيد بصدم سيارة أشخاصا أمام مركز رياضي بنيوكاسل، صباح اليوم، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص، بينهم 3 أطفال.