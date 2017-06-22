 امير تبوك يستقبل المحافظين ورؤساء المراكز وأهالي المنطقة المهنئين بعيد الفطر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 2 شوّال 1438 هجريا, الموافق 26 يونيو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

امير تبوك يستقبل المحافظين ورؤساء المراكز وأهالي المنطقة المهنئين بعيد الفطر مصرع 6 معتمرين أردنيين وإصابة 38 بجروح فى انقلاب حافلة جنوب الأردن محافظ الخرج يفتتح فعاليات مهرجان عيد وصيف الخرج بالفلكلور الشعبي.. أهالي أملج يحتفلون بعيد الفطر المبارك تفحم عائلة كاملة وسائق الشاحنة بحادث مروع بطريق بقيق – الأحساء رئيس مركز بلغازي يتقدم المصلين ويستقبل المهنئين بعيد الفطر الجاسر يشارك أيتام القريات فرحة العيد عبد العزيز بن فهد من الشؤن السياسية بلندن إلى نائب لأمير الجوف 6 خطوات لزيادة مرونة الجسم والعضلات وضمان مستوى لياقة أفضل ابتكار طبقة لتسهيل القراءة من الهواتف فى ضوء الشمس دبابات إسرائيلية تجدد قصفها لمواقع النظام السوري في القنيطرة مكافحة إرهاب الإنترنت في صدارة جدول أعمال مجموعة العشرين

امير تبوك يستقبل المحافظين ورؤساء المراكز وأهالي المنطقة المهنئين بعيد الفطر

امير تبوك يستقبل المحافظين ورؤساء المراكز وأهالي المنطقة المهنئين بعيد الفطر
المناطق - تبوك:

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك مساء أمس بالقصر الحكومي المحافظين ورؤساء المراكز والأهالي الذين قدموا لسموه التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك ونقل سمو أمير المنطقة للجميع تحيات وتهاني خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي العهد – حفظهم الله- بمناسبة عيد الفطر المبارك ، فيما بادل سمو أمير منطقة تبوك المهنئين التهاني بالعيد السعيد وتناول الجميع طعام العشاء الذي أقامه سموه بهذه المناسبة و حضر الاستقبال وكيل امارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>