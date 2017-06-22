امير تبوك يستقبل المحافظين ورؤساء المراكز وأهالي المنطقة المهنئين بعيد الفطر

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك مساء أمس بالقصر الحكومي المحافظين ورؤساء المراكز والأهالي الذين قدموا لسموه التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك ونقل سمو أمير المنطقة للجميع تحيات وتهاني خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي العهد – حفظهم الله- بمناسبة عيد الفطر المبارك ، فيما بادل سمو أمير منطقة تبوك المهنئين التهاني بالعيد السعيد وتناول الجميع طعام العشاء الذي أقامه سموه بهذه المناسبة و حضر الاستقبال وكيل امارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني.