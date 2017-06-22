 أمير تبوك يشارك أهالي المنطقة الاحتفاء بعيد الفطر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 2 شوّال 1438 هجريا, الموافق 26 يونيو 2017 ميلاديا

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أمير تبوك يشارك أهالي المنطقة الاحتفاء بعيد الفطر

أمير تبوك يشارك أهالي المنطقة الاحتفاء بعيد الفطر
المناطق - تبوك :

شارك صاحب السمو الملكي الامير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك أهالي المنطقة مساء أمس الاحتفاء بعيد الفطر المبارك من خلال الحفل الذي نظمته أمانة منطقة تبوك بمنتزه الأمير فهد بن سلطان بتبوك .
وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني وأمين منطقة تبوك نايف بن مناحي بن سعيدان.
بعد ذلك بدأت فعاليات مهرجان الاحتفاء بالعيد بالأهازيج الشعبية بعنوان ” عمار يا دارنا ” ، كما قدمت عدد من القصائد الشعرية ، وابريت بعنوان ” عيدنا مجد ” ، ولوحه إنشاديه بعنوان ” عاد عيدك يا تبوك ” ، كما شارك سمو أمير المنطقة في العرضة السعودية .
حضر الحفل وكلاء الإمارة المساعدون وأمين منطقة المدينة المنورة المهندس محمد بن عبدالهادي العمري ، ومديري الإدارات الحكومية ومشائخ القبائل وأهالي المنطقة .
وتتواصل فعاليات الاحتفالات بعيد الفطر المبارك بمدينة تبوك اليوم في حديقة مركز الحكير وفي حديقة جرين لاند, وغد في حديقة فن بارك وحديقة أمواج النسائية, يتخللها العديد من البرامج الاجتماعية والفكاهية والألوان الشعبية والتراثية والعروض المنوعة.
كما تحتفل محافظات منطقة تبوك حقل والبدع وضبا والوجه واملج وتيماء بمناسبة قدوم العيد السعيد .

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