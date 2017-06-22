 أمير القصيم ونائبه يشهدان حفل أهالي المنطقة بعيد الفطر المبارك | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 2 شوّال 1438 هجريا, الموافق 26 يونيو 2017 ميلاديا

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أمير القصيم ونائبه يشهدان حفل أهالي المنطقة بعيد الفطر المبارك

أمير القصيم ونائبه يشهدان حفل أهالي المنطقة بعيد الفطر المبارك
المناطق / بريدة

شهد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم حفل أهالي المنطقة بمناسبة عيد الفطر المبارك “أمن ولمة شمل” ، بحضور نائبه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فيصل بن مشعل، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فيصل بن مشعل ، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سعود بن فيصل بن مشعل ، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن فهد بن تركي بن فيصل ، في مركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة.

وهنأ أمير منطقة القصيم ، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهم الله – بمناسبة عيد الفطر المبارك ، والشعب السعودي وأهالي المنطقة، داعياً المولى عز وجل أن يعيده على بلادنا بالخير والسلام والأمن والأمان.

وبدأ الحفل بالسلام الملكي ، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم ، ثم ألقيت قصيدة شعرية للشاعر إبراهيم المهنا ، ثم شاهد سموهما والحضور أوبريت ، تلاه قصيدة شعرية للشاعر ذويب الرشيدي ، عقب ذلك شارك سمو أمير وسمو نائبه والحضور في العرضة السعودية، ثم أطلقت الألعاب النارية التي أضاءت سماء بريدة ابتهاجاً بعيد الفطر المبارك ، وعايد سموهما أبناء المرابطين على الحد الجنوبي.

حضر الحفل وكيل إمارة المنطقة عبدالعزيز الحميدان، ووكيل الإمارة المساعد للشوؤن التنموية الدكتور عبدالرحمن الوزان، وأمين المنطقة المنهدس محمد المجلي ، ومدير شرطة المنطقة اللواء بدر الطالب، ومحافظي المحافظات وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

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