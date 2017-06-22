أمير القصيم ونائبه يشهدان حفل أهالي المنطقة بعيد الفطر المبارك

شهد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم حفل أهالي المنطقة بمناسبة عيد الفطر المبارك “أمن ولمة شمل” ، بحضور نائبه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فيصل بن مشعل، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فيصل بن مشعل ، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سعود بن فيصل بن مشعل ، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن فهد بن تركي بن فيصل ، في مركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة.
وهنأ أمير منطقة القصيم ، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهم الله – بمناسبة عيد الفطر المبارك ، والشعب السعودي وأهالي المنطقة، داعياً المولى عز وجل أن يعيده على بلادنا بالخير والسلام والأمن والأمان.
وبدأ الحفل بالسلام الملكي ، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم ، ثم ألقيت قصيدة شعرية للشاعر إبراهيم المهنا ، ثم شاهد سموهما والحضور أوبريت ، تلاه قصيدة شعرية للشاعر ذويب الرشيدي ، عقب ذلك شارك سمو أمير وسمو نائبه والحضور في العرضة السعودية، ثم أطلقت الألعاب النارية التي أضاءت سماء بريدة ابتهاجاً بعيد الفطر المبارك ، وعايد سموهما أبناء المرابطين على الحد الجنوبي.
حضر الحفل وكيل إمارة المنطقة عبدالعزيز الحميدان، ووكيل الإمارة المساعد للشوؤن التنموية الدكتور عبدالرحمن الوزان، وأمين المنطقة المنهدس محمد المجلي ، ومدير شرطة المنطقة اللواء بدر الطالب، ومحافظي المحافظات وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.
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