 أمانة نجران تعايد المرضي بالورود | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 2 شوّال 1438 هجريا, الموافق 26 يونيو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

أمير القصيم ونائبه يشهدان حفل أهالي المنطقة بعيد الفطر المبارك أمانة نجران تعايد المرضي بالورود أمير تبوك يشارك أهالي المنطقة الاحتفاء بعيد الفطر امير تبوك يستقبل المحافظين ورؤساء المراكز وأهالي المنطقة المهنئين بعيد الفطر مصرع 6 معتمرين أردنيين وإصابة 38 بجروح فى انقلاب حافلة جنوب الأردن محافظ الخرج يفتتح فعاليات مهرجان عيد وصيف الخرج بالفلكلور الشعبي.. أهالي أملج يحتفلون بعيد الفطر المبارك تفحم عائلة كاملة وسائق الشاحنة بحادث مروع بطريق بقيق – الأحساء رئيس مركز بلغازي يتقدم المصلين ويستقبل المهنئين بعيد الفطر الجاسر يشارك أيتام القريات فرحة العيد عبد العزيز بن فهد من الشؤن السياسية بلندن إلى نائب لأمير الجوف 6 خطوات لزيادة مرونة الجسم والعضلات وضمان مستوى لياقة أفضل

أمانة نجران تعايد المرضي بالورود

أمانة نجران تعايد المرضي بالورود
المناطق - نجران

نفّذت أمانة منطقة نجران برنامج معايدة للمرضى المنومين في عدد من مستشفيات مدينة نجران قدمت خلالها باقات من الورود للمرضى ومرافقيهم والأطباء والفنيين والموظفين المناوبين بمنسبة عيد الفطر المبارك 38.
وقال المهندس فارس الشفق أمين منطقة نجران إن هذه الزيارة تأتي في إطار ما تسعى إليه الأمانة من العمل على تفعيل دورها الاجتماعي ورفع درجة التواصل مع المجتمع ومشاركة سكان مدينة نجران احتفالات عيد الفطر المبارك لهذا العام 1438 بمن فيهم المرضى.
وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة والاعلام المتحدث الرسمي عبدالله آل فاضل ان هذا البرنامج يأتي تعبيراً عن مشاركة الامانة للمرضي المنومين ومعايدتهم بعيد الفطر المبارك و حرصها على رسم الفرحة والبهجة على وجوه سكان مدينة نجران وإتاحة الفرصة للاستمتاع باحتفالات العيد لكل أفراد المجتمع دون استثناء ؛ ومشاركة المواطن والمقيم بمدينة نجران احتفالات العيد السعيد بمن فيهم المرضى ؛ لاقت هذه الزيارة استحسان المرضى ومرافقيهم حيث قدّموا شكرهم لهذه المبادرة التي أضفت عليهم البهجة والسعادة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>