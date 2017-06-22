أمانة نجران تعايد المرضي بالورود

نفّذت أمانة منطقة نجران برنامج معايدة للمرضى المنومين في عدد من مستشفيات مدينة نجران قدمت خلالها باقات من الورود للمرضى ومرافقيهم والأطباء والفنيين والموظفين المناوبين بمنسبة عيد الفطر المبارك 38.

وقال المهندس فارس الشفق أمين منطقة نجران إن هذه الزيارة تأتي في إطار ما تسعى إليه الأمانة من العمل على تفعيل دورها الاجتماعي ورفع درجة التواصل مع المجتمع ومشاركة سكان مدينة نجران احتفالات عيد الفطر المبارك لهذا العام 1438 بمن فيهم المرضى.

وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة والاعلام المتحدث الرسمي عبدالله آل فاضل ان هذا البرنامج يأتي تعبيراً عن مشاركة الامانة للمرضي المنومين ومعايدتهم بعيد الفطر المبارك و حرصها على رسم الفرحة والبهجة على وجوه سكان مدينة نجران وإتاحة الفرصة للاستمتاع باحتفالات العيد لكل أفراد المجتمع دون استثناء ؛ ومشاركة المواطن والمقيم بمدينة نجران احتفالات العيد السعيد بمن فيهم المرضى ؛ لاقت هذه الزيارة استحسان المرضى ومرافقيهم حيث قدّموا شكرهم لهذه المبادرة التي أضفت عليهم البهجة والسعادة.