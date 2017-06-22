مواطن يطعن والدته صباح العيد.. وعند استنجادها بالجيران حاول دهسها بسيارته

أقدم مواطن في العقد الثاني من العمر في منطقة مكة المكرمة، على طعن والدته بداخل منزلها، وعند خروجها للاستنجاد بالجيران حاول دهسها بسيارته.

وقال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة العقيد دكتور عاطي بن عطيه القرشي، أنه فور ورود بلاغ لمركز العمليات الموحد (٩١١)، تم ضبط المتهم وإسعاف المرأة المصابة للمستشفى، وحالتها مستقرة.

وأوضح، أنه جرى استكمال إجراءات الاستدلال الأولية، حيث تبين أن المتهم من أرباب السوابق في تعاطي المخدرات، وسيتم إحالته رفق كامل الأوراق للنيابة العامة بحكم الاختصاص.