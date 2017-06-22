أمير القصيم ونائبه يستقبلان المحافظين ورؤساء المراكز المهنئين بعيد الفطر المبارك

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم ، في منزل سموه بمدينة بريدة ، مساء يوم العيد ، محافظي المحافظات ورؤساء المراكز التابعة لإمارة منطقة القصيم ، وجموع المواطنين ، الذين قدّموا التهنئة لسموه بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وجرى خلال اللقاء تبادل التهاني بالعيد السعيد ، سائلين الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الأمير متعب بن فيصل الفرحان ووكيل الإمارة عبدالعزيز بن عبدالله الحميدان ، ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية الدكتور عبدالرحمن بن حسين الوزان ، ومدير شرطة منطقة القصيم اللواء بدر بن محمد الطالب.