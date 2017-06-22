 أمير القصيم ونائبه يستقبلان المحافظين ورؤساء المراكز المهنئين بعيد الفطر المبارك | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 2 شوّال 1438 هجريا, الموافق 26 يونيو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

القوات العراقية تستعيد حي الفاروق الأولى في الموصل من سيطرة الدواعش قيادة المنطقة الجنوبية تحتفي بأسر الشهداء والمرابطين بمناسبة عيد الفطر بنك التسويات الدولية: مؤشرات إيجابية للاقتصاد العالمي.. وعلى البنوك المركزية رفع الفائدة أمير نجران يشارك الأهالي حفلهم بعيد الفطر ويقبّل أيادي أبناء الشهداء أمير القصيم يرعى حفل أهالي الشقة بعيد الفطر المبارك أمير القصيم ونائبه يستقبلان المحافظين ورؤساء المراكز المهنئين بعيد الفطر المبارك الشرطة البريطانية: حادث دهس المحتفلين بالعيد لا علاقة لها بالإرهاب مواطن يطعن والدته صباح العيد.. وعند استنجادها بالجيران حاول دهسها بسيارته أمير القصيم ونائبه يشهدان حفل أهالي المنطقة بعيد الفطر المبارك أمانة نجران تعايد المرضي بالورود أمير تبوك يشارك أهالي المنطقة الاحتفاء بعيد الفطر امير تبوك يستقبل المحافظين ورؤساء المراكز وأهالي المنطقة المهنئين بعيد الفطر

أمير القصيم ونائبه يستقبلان المحافظين ورؤساء المراكز المهنئين بعيد الفطر المبارك

أمير القصيم ونائبه يستقبلان المحافظين ورؤساء المراكز المهنئين بعيد الفطر المبارك
المناطق / بريدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم ، في منزل سموه بمدينة بريدة ، مساء يوم العيد ، محافظي المحافظات ورؤساء المراكز التابعة لإمارة منطقة القصيم ، وجموع المواطنين ، الذين قدّموا التهنئة لسموه بمناسبة عيد الفطر المبارك.
وجرى خلال اللقاء تبادل التهاني بالعيد السعيد ، سائلين الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.
حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الأمير متعب بن فيصل الفرحان ووكيل الإمارة عبدالعزيز بن عبدالله الحميدان ، ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية الدكتور عبدالرحمن بن حسين الوزان ، ومدير شرطة منطقة القصيم اللواء بدر بن محمد الطالب.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>