 أمير القصيم يرعى حفل أهالي الشقة بعيد الفطر المبارك | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 2 شوّال 1438 هجريا, الموافق 26 يونيو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

القوات العراقية تستعيد حي الفاروق الأولى في الموصل من سيطرة الدواعش قيادة المنطقة الجنوبية تحتفي بأسر الشهداء والمرابطين بمناسبة عيد الفطر بنك التسويات الدولية: مؤشرات إيجابية للاقتصاد العالمي.. وعلى البنوك المركزية رفع الفائدة أمير نجران يشارك الأهالي حفلهم بعيد الفطر ويقبّل أيادي أبناء الشهداء أمير القصيم يرعى حفل أهالي الشقة بعيد الفطر المبارك أمير القصيم ونائبه يستقبلان المحافظين ورؤساء المراكز المهنئين بعيد الفطر المبارك الشرطة البريطانية: حادث دهس المحتفلين بالعيد لا علاقة لها بالإرهاب مواطن يطعن والدته صباح العيد.. وعند استنجادها بالجيران حاول دهسها بسيارته أمير القصيم ونائبه يشهدان حفل أهالي المنطقة بعيد الفطر المبارك أمانة نجران تعايد المرضي بالورود أمير تبوك يشارك أهالي المنطقة الاحتفاء بعيد الفطر امير تبوك يستقبل المحافظين ورؤساء المراكز وأهالي المنطقة المهنئين بعيد الفطر

أمير القصيم يرعى حفل أهالي الشقة بعيد الفطر المبارك

أمير القصيم يرعى حفل أهالي الشقة بعيد الفطر المبارك
المناطق / بريدة

رعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم ، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز ، ومدير شرطة منطقة القصيم اللواء بدر بن محمد الطالب ، ومدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالقصيم تركي المانع ، ومساعد المدير العام للتنمية الاجتماعية مدير مركز التنمية الاجتماعية ببريدة خالد المنصور ، احتفال أهالي حي الشقة بعيد الفطر المبارك ، الذي تنظمة لجنة التنمية الاجتماعية بالشقة ، التابعة لمركز التنمية الاجتماعية ببريدة ، بعنوان (عيدنا في حينا38 )، تحت إشراف فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالقصيم.
حيث شارك سمو أمير منطقة القصيم الأهالي في حي الشقة ببريدة احتفالهم بعيد الفطر المبارك في مساء يوم العيد ، وذلك في مقر الاحتفالات الذي هيئته لجنة التنمية الاجتماعية بالشقة ، وتجول في المقر ، وشاهد الفعاليات والأنشطة المقامة فيه.
وأشاد سموه بما شاهده من فعاليات وجهود بذلتها لجنة التنمية الاجتماعية ببريدة من خلال أكثر من 30 موقعاً بمدينة بريدة ، سائلاً سموه الله للجميع أن يعيد علينا عيد الفطر المبارك أعوماً عديدة ، وأزمنةً مديدة ونحن بصحة وعافية وأمن وأمان ، حامداً الله على ما أنعم بها علينا من تمام الصيام ، سائلاً الله القبول للجميع ، داعياً الله أن يحفظ لنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين.
إثر ذلك كرم سمو الأمير فيصل بن مشعل الراعي الرسمي لفعاليات عيدنا في حينا 38 رجل الأعمال إبراهيم بن موسى الزويد ، والرعاة والداعمين لإنجاح حفل أهالي الشقة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>