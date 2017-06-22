أمير القصيم يرعى حفل أهالي الشقة بعيد الفطر المبارك

رعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم ، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز ، ومدير شرطة منطقة القصيم اللواء بدر بن محمد الطالب ، ومدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالقصيم تركي المانع ، ومساعد المدير العام للتنمية الاجتماعية مدير مركز التنمية الاجتماعية ببريدة خالد المنصور ، احتفال أهالي حي الشقة بعيد الفطر المبارك ، الذي تنظمة لجنة التنمية الاجتماعية بالشقة ، التابعة لمركز التنمية الاجتماعية ببريدة ، بعنوان (عيدنا في حينا38 )، تحت إشراف فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالقصيم.

حيث شارك سمو أمير منطقة القصيم الأهالي في حي الشقة ببريدة احتفالهم بعيد الفطر المبارك في مساء يوم العيد ، وذلك في مقر الاحتفالات الذي هيئته لجنة التنمية الاجتماعية بالشقة ، وتجول في المقر ، وشاهد الفعاليات والأنشطة المقامة فيه.

وأشاد سموه بما شاهده من فعاليات وجهود بذلتها لجنة التنمية الاجتماعية ببريدة من خلال أكثر من 30 موقعاً بمدينة بريدة ، سائلاً سموه الله للجميع أن يعيد علينا عيد الفطر المبارك أعوماً عديدة ، وأزمنةً مديدة ونحن بصحة وعافية وأمن وأمان ، حامداً الله على ما أنعم بها علينا من تمام الصيام ، سائلاً الله القبول للجميع ، داعياً الله أن يحفظ لنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين.

إثر ذلك كرم سمو الأمير فيصل بن مشعل الراعي الرسمي لفعاليات عيدنا في حينا 38 رجل الأعمال إبراهيم بن موسى الزويد ، والرعاة والداعمين لإنجاح حفل أهالي الشقة.