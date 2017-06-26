 بنك التسويات الدولية: مؤشرات إيجابية للاقتصاد العالمي.. وعلى البنوك المركزية رفع الفائدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 2 شوّال 1438 هجريا, الموافق 26 يونيو 2017 ميلاديا

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بنك التسويات الدولية: مؤشرات إيجابية للاقتصاد العالمي.. وعلى البنوك المركزية رفع الفائدة

بنك التسويات الدولية: مؤشرات إيجابية للاقتصاد العالمي.. وعلى البنوك المركزية رفع الفائدة
المناطق - وكالات

قال بنك التسويات الدولية أمس، إنه شهد مؤشرات إيجابية للاقتصاد العالمي خلال العام الماضي، على الرغم من أن مخاطر سياسية هيمنت على مخاوف السوق.

وبحسب “رويترز”، فقد ذكر تقرير سنوي صادر عن البنك ومقره سويسرا، الذي يملكه 60 بنكا مركزيا في مختلف أنحاء العالم “هناك مؤشرات واضحة بأن النمو اكتسب زخما”.

واستمرت الاقتصادات المتقدمة في تحقيق نمو، خلال العام حيث تراجعت البطالة لتحقق عمالة كاملة في بعض الحالات وانحسرت مخاطر الانكماش، وإلى جانب بيانات اقتصادية إيجابية، يبدو أن التوقعات للمستقبل أفضل هذا العام.

وأضاف بنك التسويات الدولية أنه ينبغي على البنوك المركزية الرئيسة المضي قدما صوب رفع أسعار الفائدة في الوقت الذي أقر فيه بأن الأسواق المالية ستشهد بعض الاضطرابات التي سيتم تجاوزها على المسار.

وأشار البنك، وهو مظلة عالمية لبنوك مركزية رئيسة في أحد تقاريره السنوية الأكثر تفاؤلا خلال أعوام، إلى أن النمو العالمي ربما يعود قريبا إلى متوسط مستوياته على الأجل الطويل بعد تحسن كبير في المعنويات على مدى العام السابق.

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