 أمير نجران يشارك الأهالي حفلهم بعيد الفطر ويقبّل أيادي أبناء الشهداء | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 2 شوّال 1438 هجريا, الموافق 26 يونيو 2017 ميلاديا

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أمير نجران يشارك الأهالي حفلهم بعيد الفطر ويقبّل أيادي أبناء الشهداء

أمير نجران يشارك الأهالي حفلهم بعيد الفطر ويقبّل أيادي أبناء الشهداء
المناطق - نجران

استحوذت فقرة إنشادية لأبناء وبنات الشهداء في منطقة نجران، على حفل الأهالي بعيد الفطر المبارك، الذي شهده صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، البارحة، إذ رددوا “أبونا جلوي”، ليحتضنهم سموه مقبلاً أياديهم ورؤوسهم، ويقول “كلنا أبناء سلمان بن عبدالعزيز”.

وكان سموه قد شهد حفل الأهالي بالعيد السعيد، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة، حيث شاركا في العرضة السعودية، وألوان الفنون الشعبية، فيما تضمن الحفل أوبريت إنشادي،وقصيدة شعرية،وعرضًا وثائقيًا لمظاهر العيد في المنطقة بين الماضي والحاضر بعنوان “فرحة العيد”.

وبيّن أمين منطقة نجران، المهندس فارس بن مياح الشفق، في كلمته أن مظاهر العيد في المملكة، تجسد الوحدة والمحبة في المجتمع السعودي، في ظل التلاحم العميق بين القيادة والشعب، معربًا عن شكره لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه، على حضورهما الحفل ومشاركة الأهالي ابتهاجهم بهذه المناسبة السعيدة.

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