قيادة المنطقة الجنوبية تحتفي بأسر الشهداء والمرابطين بمناسبة عيد الفطر

أقامت قيادة المنطقة الجنوبية مساء أمس، حفل المعايدة السنوي لأسر الشهداء والمصابين والمرابطين ومنسوبي القوات المسلحة بالمنطقة الجنوبية، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك 1438هـ .

وتضمن الاحتفال الذي أقيم في الملاعب الرياضية بمدينة الملك فيصل العسكرية بخميس مشيط ويستمر لمدة ثلاثة أيام، عدداً من الفعاليات والبرامج المصاحبة والمسابقات الثقافية والحركية والفقرات الإنشادية ومشاهد التمثيل وفقرات طبية وعروضاً مرئية، وكذلك عروضاً للدمى الكرتونية بمشاركة الجمهور.

كما اشتمل الاحتفال على برامج خاصة لأسر الشهداء والاحتفاء بهم خلال أيام العيد السعيد، كما شاركت كتيبة الطبابة بعدد من الفعاليات الصحية والتوعوية التي تستهدف كافة شرائح المجتمع.

وأكد مساعد قائد المنطقه الجنوبية للشؤون الإدارية اللواء زايد البناوي أن المهرجان يهدف إلى إدخال جانب التثقيف والترفيه على كافة الأسر وأسر الشهداء والمصابين خاصة ، إلى جانب الرعاية والعناية بأسر وأبناء الجنود المرابطين على الحدود ، مبيناً أن المهرجان يحظى بمتابعة قائد المنطقة الجنوبية اللواء صالح القفاري من خلال توفير جميع الاحتياجات اللازمة لأسر الشهداء والمصابين والهدايا التي توفرها قيادة المنطقة، مبينا أن ذلك ينطلق من المسئولية المجتمعية وتأصيلها لدى المجتمع .

وبين البناوي أن اللجان المنظمة قد أنهت جميع استعداداتها لاستقبال الزوار خلال الفترة من 5 مساءً وحتى 11مساءً، وتقديم كل ما هو مفيد للأسرة والمجتمع ,مثمناً ما قدمه الأبطال المرابطين على الحدود الجنوبية من تضحيات بدمائهم الغالية فداء لتراب الوطن، مشيراً إلى أنه تخلل هذا الاحتفالات توزيع العديد من الهدايا القيمة على الحضور.