 أمير الرياض يزور أصحاب الفضيلة العلماء في منازلهم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 2 شوّال 1438 هجريا, الموافق 26 يونيو 2017 ميلاديا

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أمير الرياض يزور أصحاب الفضيلة العلماء في منازلهم

أمير الرياض يزور أصحاب الفضيلة العلماء في منازلهم
المناطق- الرياض

قام صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، اليوم بزيارة لأصحاب الفضيلة العلماء في منازلهم، هنأهم خلالها بعيد الفطر المبارك، سائلاً الله العلي القدير أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وأن يعيده بالخير والبركات.

وكان سموه قد زار كلاً من سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، ومعالي رئيس المحكمة العليا الشيخ غيهب الغيهب، وعضو هيئة كبار العلماء فضيلة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان، ومعالي رئيس محكمة الاستئناف بالرياض الشيخ عبدالعزيز الحميد، ومعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ، و معالي الشيخ ناصر بن عبدالعزيز أبو حبيب الشثري.

رافق سموه خلال الزيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز.

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