أمير منطقة مكة المكرمة ونائبه يشيدان بنجاح خطة موسم العمرة

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، بالجهود والاستعدادات التي تم حشدها لتنفيذ برامج خطة العمرة هذا الموسم ، الأمر الذي كان له الأثر الإيجابي – بفضل الله – في التسهيل على قاصدي المسجد الحرام ، ما أسهم في تأديتهم لمناسكهم بكل يسر وسهولة ، وذلك بفضل الله أولاً ثم بما وفرته حكومة خادم الحرمين الشريفين من إمكانات وخدمات في المشاريع التي تم تنفيذها في مكة المكرمة .

وأثنى سموه في برقية موجهة لأعضاء لجنة الحج المركزية ، بما لمسه من تميز في أداء المهام والواجبات على أكمل وجه، لافتاً الانتباه إلى التفاعل والتكامل الناجحين مع إمارة المنطقة والجهات ذات العلاقة لخدمة ضيوف الرحمن، موجهاً بأن ترفع الجهات ذات العلاقة لإمارة المنطقة بالإيجابيات والسلبيات والملاحظات المرصودة خلال موسم العمرة في رمضان، على أن يتم الرفع بها خلال شهر من انتهاء الموسم تمهيداً للعمل على تعزيز الإيجابيات ودراسة وتلافي السلبيات مستقبلاً .

وأعرب سموه عن شكره لرجال الأمن المشاركين في تنفيذ خطة العمرة في شهر رمضان، مؤكداً سموه أن رجال الأمن تميزوا في أداء مهامهم، مثمناً ما يقدمونه من جهود مخلصة لتقديم أفضل الخدمات لضيوف بيت الله الحرام.

من جانبه شكر صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، القطاعات الأمنية كافة، ورجال الأمن المشاركين في موسم العمرة في رمضان نظير الجهود والأعمال التي قدموها، مشيداً بالجهود المبذولة لتنفيذ وإنجاح خطة موسم العمرة والتمركز الميداني في جميع المواقع ، ما كان له الأثر الإيجابي – بفضل الله – في التسهيل على مرتادي بيت الله الحرام بكل يسر وانسيابية .