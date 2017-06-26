 أمير منطقة مكة المكرمة ونائبه يشيدان بنجاح خطة موسم العمرة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 2 شوّال 1438 هجريا, الموافق 26 يونيو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

ابتداء من يوم غدا ..إغلاق جزئي لطريق الملك فهد بالرياض لمدة 11 يوماً في إتصال هاتفي..ولي العهد يستعرض العلاقات الثنائية مع رئيس وزراء ماليزيا احتفالات العيد بساحات قصر الحكم تقدم عروضا متنوعة للأسرة والطفل أمير نجران يواسي شيخ شمل جشم يام..ويعايد شيخ شمل قبائل آل فاطمة يام المواطنون يعايدون الأمير محمد بن نايف .. فماذا قالوا؟ أمير منطقة الباحة يرعى حفل أهالي المنطقة بمناسبة عيد الفطر ويطلق فعاليات مهرجان صيف الباحة 38 أمير منطقة مكة المكرمة ونائبه يشيدان بنجاح خطة موسم العمرة أمير الرياض يزور أصحاب الفضيلة العلماء في منازلهم أمانة الشرقية تعايد المصلين في المساجد بمناسبة عيد الفطر بالزهور فيديو: ولي العهد لوالد أحد مصابي عملية استهداف الحرم : “ولدكم بألف ولد”.. توقيع عقود الإيجار عبر “أبشر” قريبًا.. والسماح للمرأة بالاستئجار دون ولي أمر! أمير عسير ونائبه يستقبلان المهنئين ثاني أيام عيد الفطر السعيد

أمير منطقة مكة المكرمة ونائبه يشيدان بنجاح خطة موسم العمرة

أمير منطقة مكة المكرمة ونائبه يشيدان بنجاح خطة موسم العمرة
المناطق- واس

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، بالجهود والاستعدادات التي تم حشدها لتنفيذ برامج خطة العمرة هذا الموسم ، الأمر الذي كان له الأثر الإيجابي – بفضل الله – في التسهيل على قاصدي المسجد الحرام ، ما أسهم في تأديتهم لمناسكهم بكل يسر وسهولة ، وذلك بفضل الله أولاً ثم بما وفرته حكومة خادم الحرمين الشريفين من إمكانات وخدمات في المشاريع التي تم تنفيذها في مكة المكرمة .
وأثنى سموه في برقية موجهة لأعضاء لجنة الحج المركزية ، بما لمسه من تميز في أداء المهام والواجبات على أكمل وجه، لافتاً الانتباه إلى التفاعل والتكامل الناجحين مع إمارة المنطقة والجهات ذات العلاقة لخدمة ضيوف الرحمن، موجهاً بأن ترفع الجهات ذات العلاقة لإمارة المنطقة بالإيجابيات والسلبيات والملاحظات المرصودة خلال موسم العمرة في رمضان، على أن يتم الرفع بها خلال شهر من انتهاء الموسم تمهيداً للعمل على تعزيز الإيجابيات ودراسة وتلافي السلبيات مستقبلاً .
وأعرب سموه عن شكره لرجال الأمن المشاركين في تنفيذ خطة العمرة في شهر رمضان، مؤكداً سموه أن رجال الأمن تميزوا في أداء مهامهم، مثمناً ما يقدمونه من جهود مخلصة لتقديم أفضل الخدمات لضيوف بيت الله الحرام.
من جانبه شكر صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، القطاعات الأمنية كافة، ورجال الأمن المشاركين في موسم العمرة في رمضان نظير الجهود والأعمال التي قدموها، مشيداً بالجهود المبذولة لتنفيذ وإنجاح خطة موسم العمرة والتمركز الميداني في جميع المواقع ، ما كان له الأثر الإيجابي – بفضل الله – في التسهيل على مرتادي بيت الله الحرام بكل يسر وانسيابية .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>