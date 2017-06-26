أمير منطقة الباحة يرعى حفل أهالي المنطقة بمناسبة عيد الفطر ويطلق فعاليات مهرجان صيف الباحة 38

رعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، حفل أهالي المنطقة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وإطلاق فعاليات مهرجان صيف الباحة لعام 1438هـ ، بعنوان ” باحة الكادي .. مصيف بلادي38 “، وذلك على المسرح المفتوح بغابة رغدان بمدينة الباحة . ولدى وصول سموه غابة رغدان زار حديقة الحيوان الموسمية واطلع على تجهيزات وما تتضمنها من الحيوانات المختلفة وما يصاحب ذلك من فعاليات، ثم دشن قرية ومتاحف ديار العز التراثية ، حيث أزاح الستار عن اللوحة التذكارية للقرية ، متجولا داخل أقسامها المختلفة ، مستمعا إلى شرح عن محتوياتها التي تضم ركن المطبوعات والصور والعملات والتعليم قديماً ، وركن زماني والقهوة الشعبية ، وركن المقتنيات التراثية من الملبوسات والأدوات المنزلية والحرفية ، كما شاهد سموه أحد المطلات التي تم عملها بطريقة احترافية من الشلالات والإضاءة والمظلات والجلسات العائلية ومسرح للترفيه والمسابقات وكافتريا .

عقب ذلك توجه الأمير حسام بن سعود لمقر المسرح المفتوح للمهرجان، حيث بدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القران الكريم ، ثم ألقى وكيل إمارة منطقة الباحة المشرف العام على لجان الصيف لهذا العام الدكتور حامد بن مالح الشمري كلمة رحب فيها بسموه والحضور ، رافعاً باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولسمو ولي العهد – حفظهما الله – بمناسبة عيد الفطر المبارك ، مهنئاً جنودنا الأشاوس المرابطين على الحدود للذود عن تراب الوطن ومعربا لهم عن الاعتزاز والفخر بما يقدمونه من تضحيات للتصدي للمعتدين. وأعرب باسم جميع رؤساء اللجان المنظمة لمهرجان صيف الباحة عن شكره لسو أمير منطقة الباحة على دعمه ومتابعته لخطط المهرجان وتوجيهات سموه بتطوير الملف السياحي للمنطقة خلال المرحلة القادمة ، مثمناً لسموه رعايته حفل أهالي المنطقة بمناسبة العيد السعيد وإطلاق فعاليات الصيف لهذا العام . وبين الدكتور الشمري أنه تم العمل للإعداد والتخطيط لموسم صيف هذا العام ، بعد أن أسدل الستار على فعاليات صيف العام الماضي ، حيث صدر قرار إعادة تشكيل اللجان على مستوى مدينة الباحة والمحافظات المستهدفة وروعي عنصر المنافسة الشريفة بين المحافظات ومدينة الباحة لتقديم أفضل الفعاليات والخدمات للمصطافين تحت مظلة مهرجان صيف الباحة ، حيث عقدت العديد من الاجتماعات وورش العمل التي نتج عنها العديد من الآراء والأفكار التي تهدف لإيجاد عدد من الفعاليات والبرامج المتنوعة لتلبي تطلعات ورغبات الأهالي والمصطافين. ونوه بجهود أمانة المنطقة والبلديات التي عملت بشكل مكثف على استكمال وتحسين المنتزهات والحدائق العامة والمطلات السياحية والطرق المؤدية لها بالتعاون البناء مع إدارة الطرق والكهرباء وفرع الزراعة والمياه لاستكمال التحسينات المطلوبة ، مشيداً بالجهود الملموسة من القطاعات الأمنية والإدارات الحكومية وفرع هيئة السياحة والغرفة التجارية. وأضاف وكيل إمارة الباحة أنه تم في صيف هذا العام استحداث لجنة لإدارة المهرجان تحت إشراف مقام الإمارة ممثلة في الإدارة العامة للتطوير السياحي وعضوية عدد من الإدارات الحكومية تنطلق أعمالها في الحال وحتى نهاية الصيف ، لافتاً النظر انه تم استقطاب عدد من الشركات والمؤسسات المتخصصة في مجال تنظيم المهرجانات والبرامج والفعاليات الصيفية بالتعاون من إدارة الغرفة التجارية بالمنطقة. وأفاد الشمري أن خطط اللجان وتضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد أثمرت بالوصول إلى فعاليات وبرامج سياحية جاذبة ومتنوعة ومتجددة تزيد عن 420 فعالية موزعة داخل مدينة الباحة والمحافظات المستهدفة ، تم دعمها بأكثر من 2.000.000 ريال من صندوق المنطقة السياحي ، معرباً عن شكره لرؤساء وأعضاء اللجان المنظمة للمهرجان في مدينة الباحة ومحافظات بلجرشي والعقيق والمندق والقرى وبني حسن ومدير الإدارة الخدمية والأمنية والرعاة والداعمين لفعاليات المهرجان على ما بذلوه جميعا من جهود وتعاون بناء. كما شكر المشرف على لجان صيف الباحة كافة وسائل الإعلام والإعلاميين والمركز الإعلامي في مدينة الباحة وفي المحافظات على جهودهم في تغطيات فعاليات الصيف ، متمنياً للسائحين والزائرين قضاء أجمل الأوقات وأسعدها في ربوع منطقة الباحة ومحافظاتها ، داعيا الله أن يحمي المملكة وقادتها وجنودنا البواسل من شر الحاقدين والعابثين. بعدها ألقيت قصيدة شعرية بالفصحى ، وقصيدة أخرى نبطية بهذه المناسبة.

ثم ألقى أمين منطقة الباحة رئيس لجنة صيف مدينة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط كلمة بين فيها أن مهرجان صيف الباحة الذي تستمر فعالياته لشهرين ونصف ، يتميز في هذا العام ببرامج متنوعة ومتجددة تلبي رغبات واحتياجات الزوار والمصطافين بمشاركة الجهات الحكومية والغرفة التجارية والمؤسسات والشركات الراعية والداعمة ، مثمناً لسمو أمير منطقة الباحة اهتمام سموه ورعايته للمهرجان ومتابعة أعمال لجان المهرجان الذي يؤكد حرص سموه واهتمامه بأبناء المنطقة وإظهار المنطقة بالمظهر اللائق والمشرف ، منوهاً بجهود وكيل الأمارة ورؤساء وأعضاء اللجان في مختلف محافظات المنطقة وأعضاء لجنة تحسين مداخل المحافظات والمنتزهات والمشاركين والداعمين لفعاليات مهرجان الصيف بمدينة الباحة ومحافظات المنطقة. وبين أن أمانة منطقة الباحة وكافة البلديات التابعة لها في المنطقة تثمن لسمو أمير المنطقة رعايته الكريمة لمشاريعها وخدماتها ومناشطها المختلفة التي من أبرزها تهيئة المنتزهات والحدائق والساحات البلدية وتجهيز مواقع الاحتفالات والفعاليات وتحسين وتجميل المدن والمحافظات والمراكز وتنظيمها وتشجيرها وتقديم كافة الخدمات البلدية بها، مما كان له أبلغ الأثر في جاهزية المنطقة لاستقبال الزوار والمصطافين الذين سيجدون كل عناية واهتمام طوال موسم الصيف إنفاذاً لتوجيهات سموه الكريم. أثر ذلك ألقى صاحب السمو الملكي الأمير حسام بن سعود كلمة رفع من خلالها اصدق التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بمناسبة عيد الفطر المبارك ، داعياً الله أن يعيده على هذا الوطن وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات. وبادل سموه في كلمته الحضور وأهالي منطقة الباحة التهنئة بعيد الفطر المبارك ، مهنئاً سموه جنودنا الأبطال بالحد الجنوبي بالعيد السعيد ، داعياً الله لهم بالتوفيق وأن يسدد رميهم وان يحميهم من كل شر في ظل قيادة المملكة الرشيدة أعزها لله – . ثم دشن سموه فعاليات صيف الباحة لهذا العام قائلاً سموه ” يسعدني في هذا اليوم المبارك أن افتتح مهرجان صيف الباحة 38 هـ ، واسأل الله سبحانه وتعالي أن يوفق وطننا الحبيب بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله – ، وأدعو الله أن يمده بعونه وتوفيقه وان يبارك في عضده ولي عهده الأمين – حفظه الله – “. وعبر سمو أمير الباحة عن تمنياته للمصطافين وزوار منطقة الباحة من داخل المملكة ومن دول الخليج الاستمتاع بالباحة وصيفها الجميل وان تكون ممتعة لهم ، معرباً عن شكره للقائمين على فعاليات مهرجان صيف الباحة على ما بذلوه من جهود للإعداد للمهرجان. بعدها انطلقت الألعاب النارية التي أضاءت سماء المسرح المفتوح وغابة رغدان. بعد ذلك كرم سمو أمير الباحة الجهات المشاركة والرعاة والداعمين لمهرجان صيف الباحة لهذا العام ووكالة الأنباء السعودية ، ووسائل الإعلام فيما تسلم سموه هدايا تذكارية من اللجنة المنظمة للمهرجان بهذه المناسبة. عقب ذلك قدمت طفلة الوردة رقم 38 ألف لسمو أمير منطقة الباحة ليكمل بها سموها على اللوحة الوردية لصورة سموه الكريم التي ازدان بها المسرح المفتوح للاحتفال بعدها شاهد سموه والحضور الأبرويت المعد بهذه المناسبة الذي اشتمل على عدد من الرقصات الشعبية والأغاني الوطنية بمشاركة فرقة جمعية الثقافة والفنون للفنون الشعبية بمنطقة الباحة تضمنت العديد من اللوحات التي تحكي تاريخ تطور المملكة منذ تأسيسها إلى عهد خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – ، وما شهدته منطقة الباحة على وجه الخصوص ومن نهضة تنموية في مختلف المجالات. حضر الحفل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن حسام بن سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن حسام بن سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن حسام بن سعود ، ومعالي مدير جامعة الباحة الدكتور نبيل بن عبدالقادر كوشك، ومدير شرطة الباحة اللواء عَلَي بن محمد آل هادي وعدد من المسؤولين وجمع غفير من الأهالي والزوار.