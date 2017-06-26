المواطنون يعايدون الأمير محمد بن نايف .. فماذا قالوا؟

أشاد إمام الحرم المكي اليوم الأحد في خطبة عيد الفطر المبارك بالأمير محمد بن نايف ،وقال :“الشكر للأمير محمد بن نايف على ما قدمه للدين والوطن والذي كان سدًا منيعًا أمام الإرهاب”، مضيفا أن “الأمير سيذكره التاريخ بالإنجازات الباهرة والإخلاص والأمانة”.

وتعتبر هذه الإشادة التي تظهر ما يصفه مراقبون بأنه “عرفان” للأمير ودوره البارز خلال سنوات من توليه ملف الأمن في المملكة.

وهنأ المواطنون والمواطنات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف ولي العهد ووزير الداخلية السابق بمناسبة عيد الفطر تحت وسم تصدر تويتر عنوانه ” #الشعب_يعايد_محمد_بن_نايف” كما ألحقو التهاني بالدعاء له في حياته الخاصة بعد مشوار في العمل الأمني والسياسي وصل لأكثر من 15 سنة.

وبالدعاء وذكر الإنجازات لـ “جنرال الحرب على الإرهاب” كانت التهاني له حيث استذكر نشطاء جهوده المحلية والدولية في مكافحة الإرهاب والتطرف والإشادات التي نالها بعد نجاحه في هذا الملف إضافة إلى الملفات الأخرى كملف الإشراف على الحج والتبرعات والإغاثات للدول المنكوبة.

والأمير محمد بن نايف من مواليد جدة وقد انخرط في العمل الأمني بتعيينه مساعداً لوزير الداخلية للشؤون الأمنية عام 1999ميلادي ثم صدر أمر ملكي عام 2004 بترقيته لوزير وفي عام 2012 عين وزيراً للداخلية وفي عام 2015 عين ولياً للعهد السعودي.

كتب عبدالرحمن النصار‏ @alnassar_kw امبراطور الأمن وقاهر الإرهاب .. لك مكانة في قلب كل خليجي لايعلمها إلا الله، ويدعون لك بالتوفيق والسداد والسعادة #الشعب_يعايد_محمد_بن_نايف.

وأضاف سعود محمد العبدالله‏ @S_M_A_AlFaisal #الشعب_يعايد_محمد_بن_نايف كل عام سيدي وانت بخير وصحة وسلامة إنك في قلوبنا كل يوم فخدمتك للدين ثم المليك والوطن لا تنسى..حفظك الله.

وقال عبدالله الحربي @Abdullah_Hrrbi العام أرسلت رسالة نصية لكافة الشعب تعايدهم واليوم تشوف الشعب الوفي كلّه يعايدك ويذكرك ويدعي لك.حفظ الله قادتنا #الشعب_يعايد_محمد_بن_نايف.

وغرد عبدالله الفقيّر‏ @A_alfugaier في القلب يا ولد نايف ، و كل عام و أنت بصحة و عافية ، ستظل رمزاً نفخر به ، و درعاً لا ننساه ..#الشعب_يعايد_محمد_بن_نايف.

وتابع عبدالعزيز السنيد @aziz_alsunaid #الشعب_يعايد_محمد_بن_نايف #الأمير_محمد_بن_نايف خدم بلاده ودينه ومليكه وكان حارساً أميناً وسداً منيعاً مرفوع الهامة لا يلين أمام الإرهاب.