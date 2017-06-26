أمير نجران يواسي شيخ شمل جشم يام..ويعايد شيخ شمل قبائل آل فاطمة يام

واسى صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، شيخ شمل قبائل جشم يام، الشيخ سلطان بن سالم بن منيف، وأبناء القبيلة، في وفاة الشيخ كديسي بن أحسن بن منيف، سائلا المولى أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.

وأعرب سموه لدى زيارته منزل الشيخ ابن منيف، بحي رجلاء، ظهر اليوم، عن صادق تعازيه لآل منيف كافة، وأن يلهمهم المولى الصبر والسلوان وحسن العزاء.

من جهته، عبر الشيخ ابن منيف، وذوو المتوفى، عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير المنطقة، داعين الله أن يجعل سعيه في موازين حسناته، ويحفظه من كل سوء ومكروه.

وعايد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، الشيخ علي بن جابر أبو ساق، شيخ شمل قبائل آل فاطمة يام، في منزله بحي الفيصلية، سائلا الله أن يعيد هذه المناسبة على القيادة الرشيدة والوطن والمواطن، بالأمن والإيمان والخير والبركات، وأن يتقبل من الجميع صالح أعمالهم.

من جهته، عبّر الشيخ أبو ساق عن صادق تهنئته بالعيد السعيد لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهم الله ـ، معربًا عن شكره لسمو أمير المنطقة على زيارته وتواصله المستمر مع الأهالي.