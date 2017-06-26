احتفالات العيد بساحات قصر الحكم تقدم عروضا متنوعة للأسرة والطفل

اجتذبت فعالية “قبة السعادة” ــ المقامة بساحة العدل ــ زوار احتفالات عيد الفطر بمنطقة قصر الحكم، حيث أقبلت الكثير من الأسر على إشراك أطفالها في فعالية القبة التي اشتملت على أنشطة تفاعلية تسهم في تنمية وصقل مهارات الطفل .

وتخص فعالية “قبة السعادة” الأطفال بمجموعة من المهارات والأنشطة كفعاليات الرسم والتلوين وفعاليات الطبخ، إضافة لمجموعة من مسابقات الذكاء والتفكير وورش عمل للتعليم

بالترفيه .

وأبدى عدد من زوار احتفالات العيد بمنطقة قصر الحكم إعجابهم بما شاهدوه من فعاليات، مشيدين بمحتوى القبة والأفكار الابتكارية التي تحفز أطفالهم على المشاركة والتفاعل البناء.

من جهة أخرى استقطب مسرح الطفل المقام بساحة المصمك بقصر الحكم أعداداً كبيرة من الأطفال خلال فعاليات الاحتفال الرسمي بعيد الفطر، التي تنظّمها الهيئة العليا لتطوير مدينة

الرياض، وتفاعل الأطفال والأسر مع ما يقدّمه المسرح من عروض ترفيهية وتعليمية وتثقيفية للطفل والأسرة عبر مجموعة من الفقرات المتميزة التي يشرف على تنفيذها مجموعة من

المتخصصين .

وتنوّعت الفقرات التي قدّمها المسرح ما بين مسرحيات وعروض ومسابقات متنوِّعة اجتذبت الأسرة والطفل في آن واحد، حيث أبدى زوار المسرح إعجابهم بمسرحية “أرض الصحراء” وتفاعلوا

مع ما تم تقديمه من مسابقات حركية وثقافية.

كما اجتذبت فعالية عائلة المرايا أو ما يطلق عليها “بشر من زجاج” زوَّار احتفالات العيد بمنطقة قصر الحكم، تفاعل العائلات بالعروض التي يقدمها فريق عائلة المرايا، من العروض الترفيهية الشيقة .

وتُقدَّم فعالية “عائلة المرايا ” يوميًّا خلال فعاليات الاحتفال الرسمي بالعيد التي تنظمها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بساحات قصر الحكم، حيث يرتدي أفراد عائلة المرايا مئات المرايا التي تغطي أجسادهم، ويتجولون في ساحة العدل وشارع الثميري “بوليفارد لعيد” ، كما يتيحون للزوار التقاط الصور معهم .

واستقطبت الفعاليات المقامة بشارع الثميري “بوليفارد العيد ” منذ اليوم الأول للعيد للزوار، حيث تعددت تلك الفعاليات وتنوّعها وارضائها لجميع الأذواق، حيث يشاهد الزوار “بوليفارد العيد” العروض الحية والفرق الكرنفالية التي تضفي لأجواء العيد المزيد من المرح، والعروض البهلوانية وألعاب العمالقة التي تستقطب جميع الفئات العمرية، وعروض خفة اليد والخدع البصرية ، إضافة إلى فعالية “مهارة كرة القدم” حيث يقوم مجموعة من ذوي المهارة العالية في الاستعراض بكرة القدم ، وفعالية الاستعراض بالطبل المضيئة، وعروض عائلة المرايا، وفعاليات العائلية المحببة لأفراد الأسرة.

وجهزت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض شارع الثميري بالكامل بسبل الراحة للزوار، إذ ركبت أنظمة للرذاذ والإنارة الملونة ومقاعد للجلوس بجانبي الطريق، وتجهيز بوابة الثميري بالعروض الجدارية الضوئية وعرض يحكي تاريخ سور الرياض والبوابة، وتوفير الخدمات من عربات الطعام المتحركة لبيع المأكولات والمشروبات الخفيفة.

ويعد شارع «الثميري» أحد أقدم شوارع الرياض وأشهرها تاريخياً، ويحوي العديد من المحال التجارية، وسوق الثميري أحد أهم الأسواق التراثية القديمة الواقعة في وسط الرياض، التي تعرض المقتنيات التراثية، ومنتجات الحرف اليدوية، والتحف التذكارية .