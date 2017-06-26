في إتصال هاتفي..ولي العهد يستعرض العلاقات الثنائية مع رئيس وزراء ماليزيا

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالاً هاتفيًّا اليوم، من رئيس وزراء ماليزيا محمد نجيب عبدالرزاق، هنأه خلاله بمناسبة صدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ باختياره ولياً للعهد وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء، مع استمراره وزيراً للدفاع، كما هنأ دولته سمو ولي العهد بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وأعرب سمو ولي العهد عن شكره لرئيس وزراء ماليزيا على ما عبر عنه من مشاعر طيبة، داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير والبركات.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.