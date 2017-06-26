 ابتداء من يوم غدا ..إغلاق جزئي لطريق الملك فهد بالرياض لمدة 11 يوماً | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 2 شوّال 1438 هجريا, الموافق 26 يونيو 2017 ميلاديا

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ابتداء من يوم غدا ..إغلاق جزئي لطريق الملك فهد بالرياض لمدة 11 يوماً

ابتداء من يوم غدا ..إغلاق جزئي لطريق الملك فهد بالرياض لمدة 11 يوماً
المناطق- الرياض

نوهت إدارة مرور الرياض عن إغلاق جزئي لطريق الملك فهد بالرياض لمدة 11 يوماً لاستكمال توصيل جسور مشروع قطار الرياض.

وقالت في بيان لها إنه وإعتباراً من فجر يوم الثلاثاء من الساعة (٣ حتى ٨ صباحاً) ولمدة ١١ يوماً سيتم إغلاق طريق الملك فهد للقادم من الجنوب بإتجاه الشمال من تقاطعه مع الطريق الدائري الشمالي (مخرج ٤)وكذلك المخرجين الواقعين على الطريق الدائري الشمالي للقادمين من اتجاه الشرق والغرب والراغبين الدخول على طريق الملك فهد شمالاً وذلك لإستكمال توصيل جسور مشروع قطار الرياض.

وستكون الطرق البديلة (طريق الملك عبدالعزيز،طريق الأمير تركي الأول،طريق صلبوخ، شارع التخصصي).

وعبرت إدارة مرور الرياض عن أملها من الجميع تقدير ذلك مع تمنياتها للجميع بالسلامة الدائمة.

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