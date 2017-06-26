بالفيديو :”عبدالرحمن بن مساعد” يرد على تقرير قناة “الجزيرة” بعدما استشهدت بقصيدة له

تداول رواد مواقع التواصل لاجتماعي مقطع فيديو انتقد فيه الأمير “عبدالرحمن بن مساعد” عضو شرف نادي الهلال تقرير قناة “الجزيرة”القطرية وذلك بعد استشهادها بكلمات من إحدى قصائده ,موضحاً أن القصيدة كُتبت قبل 15 عاماً رداً على هجوم ” الجزيرة ” في ذلك الوقت على الملك عبدالعزيز وبعض رموز المملكة.

وقال الأمير عبدالرحمن بن مساعد إن إحدى الصحف القطرية هاجمته، لكنه آثر عدم الرد,وعندما تحدثت قناة الجزيرة عنه في تقرير كان فيه نوعاً من الهجوم تعمد الرد في هذة المرة، مؤكداً أن رأيه يمثله ولا يعكس وجهة نظر أحد.

كما انتقد سياسة التآمر على المملكة، ودعم ما يُسمون بالمعارضة في الخارج، والمنابر الإعلامية التي تهاجم المملكة.