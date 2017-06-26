 بالفيديو :”عبدالرحمن بن مساعد” يرد على تقرير قناة “الجزيرة” بعدما استشهدت بقصيدة له | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 2 شوّال 1438 هجريا, الموافق 26 يونيو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

بالفيديو :”عبدالرحمن بن مساعد” يرد على تقرير قناة “الجزيرة” بعدما استشهدت بقصيدة له ارتفاع تكلفة التأمين على ديون قطر لأعلى مستوى في عام بعد المهلة الأخيرة ابتداء من يوم غدا ..إغلاق جزئي لطريق الملك فهد بالرياض لمدة 11 يوماً في إتصال هاتفي..ولي العهد يستعرض العلاقات الثنائية مع رئيس وزراء ماليزيا احتفالات العيد بساحات قصر الحكم تقدم عروضا متنوعة للأسرة والطفل أمير نجران يواسي شيخ شمل جشم يام..ويعايد شيخ شمل قبائل آل فاطمة يام المواطنون يعايدون الأمير محمد بن نايف .. فماذا قالوا؟ أمير منطقة الباحة يرعى حفل أهالي المنطقة بمناسبة عيد الفطر ويطلق فعاليات مهرجان صيف الباحة 38 أمير منطقة مكة المكرمة ونائبه يشيدان بنجاح خطة موسم العمرة أمير الرياض يزور أصحاب الفضيلة العلماء في منازلهم أمانة الشرقية تعايد المصلين في المساجد بمناسبة عيد الفطر بالزهور فيديو: ولي العهد لوالد أحد مصابي عملية استهداف الحرم : “ولدكم بألف ولد”..

بالفيديو :”عبدالرحمن بن مساعد” يرد على تقرير قناة “الجزيرة” بعدما استشهدت بقصيدة له

المناطق- الرياض

تداول رواد مواقع التواصل لاجتماعي مقطع فيديو انتقد فيه الأمير “عبدالرحمن بن مساعد” عضو شرف نادي الهلال تقرير قناة “الجزيرة”القطرية وذلك بعد استشهادها بكلمات من إحدى قصائده ,موضحاً أن القصيدة كُتبت قبل 15 عاماً رداً على هجوم ” الجزيرة ” في ذلك الوقت على الملك عبدالعزيز وبعض رموز المملكة.

وقال الأمير عبدالرحمن بن مساعد إن إحدى الصحف القطرية هاجمته، لكنه آثر عدم الرد,وعندما تحدثت قناة الجزيرة عنه في تقرير كان فيه نوعاً من الهجوم تعمد الرد في هذة المرة، مؤكداً أن رأيه يمثله ولا يعكس وجهة نظر أحد.

كما انتقد سياسة التآمر على المملكة، ودعم ما يُسمون بالمعارضة في الخارج، والمنابر الإعلامية التي تهاجم المملكة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>