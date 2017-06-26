 تغريدة شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة تحصد آلاف المشاركات..تعرف على السبب! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 2 شوّال 1438 هجريا, الموافق 26 يونيو 2017 ميلاديا

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تغريدة شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة تحصد آلاف المشاركات..تعرف على السبب!

تغريدة شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة تحصد آلاف المشاركات..تعرف على السبب!
المناطق-الرياض

خطفت تغريدة نشرها مصاب بـ “متلازمة داون” في السعودية عبر حسابه الشخصي على تويتر، الأنظار خلال عيد الفطر، بعد أن حظيت بانتشار واسع وتفاعل معها عدد من المشاهير والشركات.

فقد غرّد شاب يدعى فارس الشمري يوم الأحد قائلا: “عيدكم مبارك أنا فارس الشمري من ذوي الاحتياجات الخاصة ممكن تقولون لي عيدك مبارك عشان اشاركم الفرحه وشكرا لكم احبكم كلكم.”

تغريدة الشمري أحدثت زوبعة على موقع تويتر، وحصدت أكثر من 46 ألف إعادة تغريد وآلاف الاعجابات، وقد ردّ الفنان فايز المالكي على تدوينة الشاب قائلاً له: “فارس الشمري كلنا اخوانك ونحبك كل عام وانت بخير” طالباً من متابعيه أن يقوموا بتهنئته بالعيد.

وهنأه الأمير عبدالعزيز بن فهد بمناسبة عيد الفطر في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر:عيدك مبارك والله يجعلها كلها أعياد وأدعي الله يا الغالي بأن ينصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم .وإذا ناقصك شي أوعلاج خبرني ان شاء الله.

كما وجّه المالكي دعوة لفارس لتناول الغداء في إحدى المطاعم وحضور حفلة العيد في مطعم آخر بالمملكة.

وقامت العديد من الشركات بعرض خدمات مجانية على الشمري، مثل شركة “طيران ناس” و “طيران أديل” وغيرهما.

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