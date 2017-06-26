البناوي يعايد المصابين بالمواجهات على الحد الجنوبي بمستشفى القوات المسلحة بالجنوب

شارك مساعد قائد المنطقة الجنوبية اللواء الركن / زايد البناوي المصابين بالمواجهات على الحدود الجنوبية الذين يتلقون العلاج في مستشفى القوات المسلحة بالجنوب إثر تعرضهم لإصابات متفرقة فرحتهم بالعيد السعيد , نقل لهم خلال الزيارة تهاني ومعايدة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير / محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ,وسعادة قائد المنطقة الجنوبية اللواء الركن / عبدالله القفاري بمناسبة عيد الفطر المبارك وقدم لهم الهدايا المعدة بهذه المناسبة , وتمنى لهم إكمال فرحة العيد بين أهلهم وذويهم وأن يمن الله عليهم بالشفاء ومغادرة المستشفى , مشيداً بمواقفهم الشجاعة للدفاع عن دينهم ومليكهم ووطنهم , وقال أن الكل يفخرون ويعتزون بجنود الوطن البواسل .

رافقه خلال هذه الزيارة مدير مستشفيات القوات المسلحة بالجنوب العميد / عبدالله بن محمد الغامدي والمدير الطبي الدكتور / يحيى القحطاني وعددا من ضباط قيادة المنطقة الجنوبية .

وثمن المصابون تلك الزيارة والاهتمام كما أكدوا رغبتهم واستعدادهم التام للعودة إلى

`مواقعهم مع زملائهم المرابطين على الحدود الجنوبية للدفاع عن الوطن وترابه الغالي ببسالة وأضافوا أنهم سيبقون درعاً حصيناً عن الوطن ومقدراته .