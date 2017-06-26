 “غدير المحتطبة” يخطف فرحة شاب عشريني بفرحة العيد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 2 شوّال 1438 هجريا, الموافق 26 يونيو 2017 ميلاديا

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“غدير المحتطبة” يخطف فرحة شاب عشريني بفرحة العيد

“غدير المحتطبة” يخطف فرحة شاب عشريني بفرحة العيد
المناطق- عسير

باشر الدفاع المدني بأبها عند الساعه ٩:٤١ من صباح هذا اليوم الاثنين ١٤٣٨/١٠/٢  بلاغا مفاده غرق شاب سعودي في العقد الثاني من العمر وذلك خلال محاولة التنزه والسباحه مع مجموعة من اقرانه بتجمع مياه غدير المسمى المحتطبه بقرية العلاية بابها ( وهو تجمع مياه صخري وعر جدا مساحته 24m×17m تقريبا وعمق متدرج يصل الى 6m تقريبا )وعند مباشرة فرق الدفاع المدني الحالة اتضح استخراج جثمانه من قبل بعض المتواجدين بالموقع قبل وصول الفرق فيما قامت الفرقة بنقله عبر طريق جبلية صخرية وعره الى موقع تمركز الاليات وتسليم الحادث للشرطة لاكمال الاجراءات اللازمة حسب الاختصاص
اوضح ذلك المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد عبدالرحيم العاصمي منوها الى خطورة الاقتراب والسباحة في مثل هذه المواقع حتى وان كان الشخص يجيد السباحة نظرا لما تحتويه داخلها من صخور حادة جدا وتجاويف صخرية بحكم طبيعة الموقع وما تضم من مخاطر اخرى مثل الطمي او الطين اللزج الموجود بقاع المياه الذي قد يتسبب في نشوب الشخص ومن ثم غرقه كما ان وعورة الطريق الجبلية الصخرية الوعرة الموصلة للموقع تشكل في حد ذاتها خطورة عالية لمرتادي الموقع .

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