العمل: 516 عاملة منزلية غادرن المملكة و239 تحت الإجراء

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مغادرة 516 عاملة منزلية، دار الضيافة إلى بلدانهن، وتجرى حالياً ترتيبات لتسهيل مغادرة 239 أخريات خلال الأيام الخمسة المقبلة بعد إنهاء إجراءات سفرهن.

وقال المتحدث الرسمي لـ(الوزارة) خالد أبا الخيل، إن الوزارة تتخذ الإجراءات التي تحمي هؤلاء العاملات وتمنحهن حقوقهن كاملة، ومن ثم ترحيلهن بشكل عاجل إلى بلدانهن.

وبيّن أن عملية المغادرة تمّت بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مؤكداً في ذات الوقت أن مركز إيواء العاملات (دار الضيافة) به كامل التجهيزات، ويقدم خدمات الرعاية التي تحقق للنزيلات الإقامة الكريمة.

ولفت أبا الخيل، إلى أن المركز يستقبل العاملات المنزليات المتغيّبات من أصحاب العمل، أو من سفارات بلدانهن أو من مراكز الشرطة، ويتم تقديم الرعاية التامة لهن إلى أن يتم الانتهاء من قضايا بعضهن مع أصحاب العمل، والعمل على إنهاء إجراءات سفرهن.