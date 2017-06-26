 الفريق الناهض يتفقد قوات الحرس الوطني المرابطة بالحد الجنوبي في نجران | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 2 شوّال 1438 هجريا, الموافق 26 يونيو 2017 ميلاديا

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الفريق الناهض يتفقد قوات الحرس الوطني المرابطة بالحد الجنوبي في نجران

الفريق الناهض يتفقد قوات الحرس الوطني المرابطة بالحد الجنوبي في نجران
المناطق- نجران

بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، قام معالي رئيس الجهاز العسكري بالحرس الوطني الفريق محمد بن خالد الناهض ، ورؤساء الهيئات العسكرية وقادة الوحدات المساندة بالحرس الوطني اليوم، بجولة تفقدية لقوات الحرس الوطني بمنطقة نجران .
وكان في استقبال معاليه، قائد قوة الحرس الوطني بمنطقة نجران اللواء ركن غازي بن عساف بن محيا ، الذي قدّم لمعاليه إيجازاً عن مهام وواجبات القوة .
كما قام معالي رئيس الجهاز العسكري, بزيارة مستشفى الحرس الوطني الميداني في منطقة نجران، واستمع إلى إيجاز عن الخدمات الإسعافية والعلاجية التي يقدمها المستشفى لقوات الحرس الوطني والوحدات المساندة لها في منطقة نجران .
وزار معاليه, الفوج الثامن والثلاثين والتاسع والثلاثين, وقيادة لواء الملك خالد الرابع , والتقى قائد مجموعة لواء الملك خالد الرابع في نجران ا‏للواء ركن أحمد صليع عسيري .
بعد ذلك قام معالي الفريق الناهض, بزيارة لمواقع الوحدات الأمامية بالحد الجنوبي ( الخضراء )، وتفقد جاهزية القوات واستعداداتها للدفاع عن حدود بلادنا الغالية .

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