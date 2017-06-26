 إعلان تأسيس الاتحاد الدولي لسباقات الهجن بمشاركة دول أوروبية وعربية وخليجية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 2 شوّال 1438 هجريا, الموافق 26 يونيو 2017 ميلاديا

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إعلان تأسيس الاتحاد الدولي لسباقات الهجن بمشاركة دول أوروبية وعربية وخليجية

إعلان تأسيس الاتحاد الدولي لسباقات الهجن بمشاركة دول أوروبية وعربية وخليجية
المناطق- واس

وجهت اللجنة التأسيسية للاتحاد الدولي لسباقات الهجن الدعوات لجميع الاتحادات الدولية واللجان المتخصصة في رياضة سباقات الهجن على مستوى العالم للانضمام لعضوية الاتحاد الذي عقد اجتماعه التأسيسي الأول الشهر الماضي في دولة الكويت .
وقال رئيس اللجنة التأسيسية للاتحاد الدولي لسباقات الهجن ورئيس الاتحاد العربي حسين بن مانع دواس: “اللجنة التي تضم ممثلين من عدة دول عربية و اوربية تضع التنظيمات والقوانين المنظمة لهذه الرياضة بعد الإعلان عن تأسيس الاتحاد ليكون المرجع الأول لهذه الرياضة العريقة والقديمة قدم التاريخ” .
وأضاف:” الدعوات وجهت لأكثر من عشرين اتحاداً متخصصاً في سباقات الهجن في العالم للانضمام لعضوية الاتحاد الدولي لسباقات الهجن حيث ستعمل اللجنة التأسيسية على عقد الاجتماع الأول للاتحاد لترشيح مجلس إدارة الاتحاد ورئيسه من قبل الأعضاء بالتصويت”.
وأشاد بن دواس بجهود اللجنة السعودية لسباقات الهجن والاتحادات الخليجية والعربية لسباقات الهجن في تطوير هذه الرياضة ودعمها والعمل على تنظيمها بشكل يضمن قبولاً عالمياً لها وبما يحقق الانتشار المأمول لهذه اللعبة العربية العريقة ويسهم بالحفاظ على هذه الموروث العربي الأصيل وتنميته وتطويره وزيادة شعبيته.
من جهته رحب نائب رئيس الاتحاد العربي لسباقات الهجن أمين عام اللجنة السعودية للهجن ماضي بن مدغم السبيعي بإعلان تأسيس الاتحاد الدولي لسباقات الهجن الذي يمثل انجازاً كبيراً لجهود عدد من الاتحادات الخليجية والعربية وانتصاراً كبيراً لهذه الرياضة العربية العريقة لتحظى باعتراف عالمي بها يؤكد القيمة الكبيرة للمخزون الثقافي العربي والإسلامي في كل المجالات .
وقال: “هذه الخطوة المتميزة تمثل نقلة نوعية في تاريخ رياضة سباقات الهجن التي ظلت على مدى سنوات طويلة تقام في إطار منافسة محلية في الكثير من الدول أو في تجمعات محدودة كالبطولة الخليجية ولكن وجود تنظيم دولي لها سيمكن من قيام بطولات دولية وتنافسات على مستوى العالم ستنعكس بشكل مباشر على هذه الرياضة وتطورها وستساهم في اجتذاب الملايين من المتابعين لها وهو ما يتطلع إليها الكثير من عشاق هذه الرياضة.

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