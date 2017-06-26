 الذهب يهبط 1% لأدنى مستوى في نحو 6 أسابيع | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 2 شوّال 1438 هجريا, الموافق 26 يونيو 2017 ميلاديا

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الذهب يهبط 1% لأدنى مستوى في نحو 6 أسابيع

الذهب يهبط 1% لأدنى مستوى في نحو 6 أسابيع
المناطق- وكالات

انخفضت أسعار الذهب واحدا بالمئة إلى أدنى مستوياتها في نحو ستة أسابيع اليوم الاثنين في ظل ارتفاع الدولار والأسهم الآسيوية قبل صدور مجموعة من البيانات الأمريكية هذا الأسبوع.
وبحلول الساعة 0912 بتوقيت جرينتش نزل الذهب في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 1241.89 دولار للأوقية ليلامس أدنى مستوى له منذ 17 مايو أيار.
وتراجع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم أغسطس آب 1.1 بالمئة إلى 1243.10 دولار للأوقية.
ويتوخى المستثمرون الحذر مع ترقبهم البيانات الأمريكية التي تشمل ثقة المستهلكين في يونيو حزيران ومبيعات المنازل ومخزونات النفط الخام والبيانات المعدلة للناتج المحلي الإجمالي للاسترشاد بها على احتمالات رفع أسعار الفائدة.
وارتفعت الأسهم في أوروبا اليوم الاثنين مع صعود أسهم البنوك الإيطالية بعد صفقة لتصفية مصرفين متعثرين بينما ظل الدولار وعوائد السندات الأمريكية قرب مستويات متدنية جرى تسجيلها في الآونة الأخيرة في ظل ضعف معدل التضخم الذي أثار تساؤلات بخصوص آفاق السياسة النقدية.
ويتأثر الذهب كثيرا بارتفاع أسعار الفائدة الذي يزيد من تكلفة الفرصة البديلة الضائعة على حائزي الأصول التي لا تدر عائدا مثل المعدن الأصفر بينما يعزز الدولار المقوم به.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى نزلت الفضة 1.4 بالمئة إلى 16.46 دولار للأوقية بينما خسر البلاتين ما يصل إلى 0.6 بالمئة مسجلا 920.40 دولار للأوقية.
وارتفع البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 854.25 دولار للأوقية بعدما سجل في الجلسة السابقة أكبر هبوط له بالنسبة المئوية خلال التعاملات منذ 25 يناير كانون الثاني.

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