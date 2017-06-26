الاطفال يشاركون أبطال مسرحية “أرض الثلج” الحماس ويتفاعلون مع استعراضاتهم

تتواصل اليوم الثلاثاء 27 يونيو 2017 ثالث أيام عيد الفطر السعيد فعاليات عيد الشرقية 38 التي تنظمها غرفة الشرقية ممثلة بصندوق المناسبات، حيث تحظى الفعاليات باهتمام وحضور كبيرين من قبل اهالي وزوار المنطقة الشرقية.

وتتوزع الفعاليات في مواقع مختلفة حيث تضم الصالة الرياضية الخضراء (الهيئة العامة للرياضة) فعاليات مختلفة للعائلات والشباب ابرزها : عروضا حماسية للاكروبات الصيني عند الساعة 8.30 مساء واعادة للوحة الوطنية (منبع الخير) عند الساعة 9 مساء وعرضا لمسرحية الاطفال (ارض الثلج) عند الساعة 9.30 مساء، وعرضا اخرا للاكروبات الصيني عند الساعة 10 مساء، واخيرا عروضا مميزة لفرقة كراميش الانشادية للاطفال عند الساعة 10.30 مساء.

وتنطلق عروض الالعاب النارية عند الساعة 9.30 مساء في محافظتي رأس تنورة و الخفجي.

كما يستقبل مجمع الراشد التجاري بالخبر ومجمع دارين مول العائلات والاطفال حيث يقدم متخصصون في صناعة الترفيه حزمة من البرامج والفعاليات الترفيهية من الساعة 4 عصرا وحتى 11 مساء، بالاضافة الى الفعاليات التي تحتضنها خيمة الطفل ومسرح الطفل على كورنيش الخبر والتي تقدم عند الساعة 4 عصرا وتستمر حتى 11 مساء.

من جهة اخرى شهدت الصالة الخضراء عروضا لمسرحية “أرض الثلج”، كأحد أهم تلك الفعاليات، بعدما لفتت الأنظار إليها في أول أيام العيد، وأقبل عليها عدد كبير من الأطفال وذووهم، للاستمتاع بقصتها وحبكتها الدرامية واستعراضاتها الخيالية.

وتعتبر مسرحية “أرض الثلج”، إحدى روائع قصص الأطفال ضمن منظومة الأدب العالمي الكلاسيكي. وتعلم القصة الصغار أهمية العمل على مساعدة الآخرين، والوقوف بجانبهم في أوقات الشدة، مهما كانت المعوقات، وتشدد أحداث القصة على أهمية أن يتوحد الأخوة من أجل مواجهة التحديات والأزمات، مع الالتزام التام بالقيم والأخلاق الحميدة. وقد نجح مؤلف المسرحية في صياغة أحداثها وتسلسلها، من أجل بناء الحبكة الدرامية، في تناغم جميل وعجيب، يجذب الأطفال ويؤثر فيهم إيجابا، وهو ما جعل المسرحية ممتعة وساحرة.

وتدور أحداث قصة مسرحية “أرض الثلج” في قالب خيالي، مليء بالمغامرات، حول الشخصية الرئيسية فيها، وهي “آنا”، التي تقوم بمغامرات عجيبة، أثناء رحلتها الخرافية إلى الارض السحرية، وتلتقي بأصدقائها كريستوف وأليسا ورجل الثلج، وتجلب “آنا” معها الكثير من الالوان والأضواء والاثارة والمتعة في تفاصيل الرحلة. ولا تخلو المسرحية من استعراضات شيقة.

وتُقدم المسرحية للمرة الأولى بهذا الشكل في المنطقة الشرقية، بعدما لاقت نجاحاً واسعاً بعد عرضها في جدة ودبي ومدن عربية أخرى. وسيتواصل عرض المسرحية خمس مرات في عيد الفطر، ويستغرق العرض الواحد 45 دقيقة. ويشارك فيها عدد كبير من الممثلين والفنيين.

يذكر ان اللوحة الوطنية (منبع الخير) تتناول تراث المنطقة الشرقية في المملكة والسلوك اليومي لأهالي الخليج العربي في السعي لتوفير لقمة العيش من خلال مصادر الرزق القديمة والمتعارف عليهاقبل ظهور النفط.

كما تستعرص بدايات توحيد المملكة على يد المؤسس المغفور له الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال سعود، والحقبة الجديدة بعد اكتشافالنفط وبداية عصر جديد من الرخاء والتطوير ومحاربة الامية، كما تتناول عطاء المملكة في شتى المجالات لتصبح المملكة على قائمة الدول العربية على المستوى الاقتصاد والتعليم، وشتى مجالات بسواعد ابناءها، وتحتل مراتب مميزة في التصنيفات العالمية.

كما تستشرف مستقبل المملكة انطلاقا من رؤيتها للعام ٢٠٣٠ وماتحمله من مبادئ واهداف جليلة، كل ذلك يعكسه للواقع إخراج تلفزيوني مبهر.

وهي من كلمات الشاعر مانع بن شيبان، ولحن هيثم الهزوم، واداءمحمد العالي وسلطان الراشد وهيثم الهزوم، واخراج مروان الرحباني.